Mejora de previsión en el precio del barril de petróleo

Los precios del petróleo se mantienen estables en los 64,5 dólares por barril de crudo Brent, a pesar de un moderado aumento de la producción de 137.000 barriles diarios a partir de diciembre, decisión que se tomó durante la reunión de ayer por parte de la OPEP+.

La OPEP+ también dictaminó su plan para pausar los aumentos de producción en el primer trimestre de 2026, lo que contribuye a equilibrar la reacción del mercado. Esta decisión refleja la creciente preocupación por un exceso de oferta de petróleo a principios del próximo año. Las sanciones estadounidenses contra los productores rusos han generado incertidumbre en el suministro procedente de Rusia, un miembro clave de la OPEP+. Si bien factores geopolíticos —como el ataque con drones ucranianos al puerto ruso de Tuapse— han incrementado la volatilidad, el mercado sigue centrado principalmente en los riesgos de exceso de oferta y la menor actividad industrial en Asia.

Tras la decisión de la OPEP+, Morgan Stanley elevó su previsión para el Brent a 60 dólares por barril para principios de 2026 (desde los 57,5 dólares de su previsión previa), citando una menor preocupación por el exceso de oferta. En paralelo, UBS mantiene su rango de pronóstico de 60 a 70 dólares por barril, con un objetivo de 62 dólares para finales de este año. El banco suizo espera que el mercado continúe bajo presión en 2026 debido a la producción récord de petróleo en Estados Unidos (13,8 millones de barriles por día) y la débil demanda en Asia.

Precio del barril de West Texas

Fuente : Plataforma de XTB