Mejora el sentimiento del consumidor según la Universidad de Michigan, en medio de menores expectativas de inflación.

Estados Unidos – Informe de inflación de la Universidad de Michigan (julio): Condiciones actuales en Michigan : dato actual 66.8; previsión 63.9; anterior 64.8

Sentimiento del consumidor de Michigan : dato actual 61.8; previsión 61.4; anterior 60.7

Expectativas del consumidor de Michigan : dato actual 58.6; previsión 55.0; anterior 58.1

Expectativas de inflación a 5 años en Michigan : dato actual 3.6%; anterior 4.0%

Expectativas de inflación a 1 año en Michigan: dato actual 4.4%; anterior 5.0% El informe más reciente de la Universidad de Michigan está en línea con el repunte más reciente en ventas minoristas, una lectura del IPC no tan negativa y precios del productor estables. El par EUR/USD interrumpió su racha de alzas tras la publicación del informe, aunque el índice dólar (USDIDX) se mantuvo estable. El reporte parece ser positivo para el mercado accionario, lo que aumenta la probabilidad de un recorte de tipos por parte de la Fed en el corto plazo. Las expectativas de inflación a largo plazo cayeron significativamente al 3.6% frente al 4% registrado en junio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "