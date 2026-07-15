Mercados a Observar Hoy: Bitcoin, NZDCHF y EU50 (15.07.2026)

- Bitcoin intenta consolidar su recuperación apoyado por un dólar más débil y un mayor apetito por riesgo, con la zona de 64.456 como resistencia clave para confirmar una continuidad alcista.
- El NZDCHF mantiene un sesgo positivo tras el tono restrictivo del banco central de Nueva Zelanda y la fortaleza del sector manufacturero, mientras el mercado sigue descontando nuevas subidas de tasas.
- El EU50 conserva una estructura alcista dentro de su canal ascendente, respaldado por el buen desempeño del sector tecnológico europeo y un entorno de mayor apetito por riesgo.
- Bitcoin intenta consolidar su recuperación apoyado por un dólar más débil y un mayor apetito por riesgo, con la zona de 64.456 como resistencia clave para confirmar una continuidad alcista.
- El NZDCHF mantiene un sesgo positivo tras el tono restrictivo del banco central de Nueva Zelanda y la fortaleza del sector manufacturero, mientras el mercado sigue descontando nuevas subidas de tasas.
- El EU50 conserva una estructura alcista dentro de su canal ascendente, respaldado por el buen desempeño del sector tecnológico europeo y un entorno de mayor apetito por riesgo.
Las acciones cotizan en positivo, apoyadas por el impulso del sector tecnológico tras los resultados de ASML, que reforzaron la expectativa de continuidad en la demanda de chips. Este mejor tono también se vio respaldado por el repunte nocturno de SK Hynix, que avanzó más de 8%, mejorando el apetito por activos vinculados a semiconductores e inteligencia artificial. En paralelo, el petróleo sube por tercera sesión consecutiva luego de una nueva ronda de ataques de Estados Unidos y comentarios de Trump apuntando a una posible intensificación del conflicto. Sin embargo, el crudo aún se mantiene por debajo de sus máximos recientes, lo que por ahora contiene el impacto sobre las expectativas de inflación.
Los inversores siguen atentos a la temporada de resultados corporativos y a si el repunte tecnológico puede sostener el apetito por riesgo.
BITCOIN
Bitcoin se ha visto beneficiado por el mejor rendimiento de los activos de alta beta y por un dólar más débil, luego de datos de inflación benignos en Estados Unidos. La recuperación del apetito por riesgo ha permitido que el precio vuelva a presionar zonas de resistencia relevantes. A nivel técnico, el activo intenta superar la zona en torno a 64.456, cuya ruptura podría reforzar la estructura de recuperación desde los soportes previos cercanos a 60.000. El MACD muestra una mejora del momentum, aunque el precio todavía necesita confirmar la ruptura para validar una continuidad más sólida hacia resistencias superiores.
Fuente: xStation5
NZDCHF
El dólar neozelandés se ha fortalecido en las últimas sesiones después de que una postura más restrictiva del banco central y sólidos datos del sector manufacturero alimentaran las expectativas de nuevas subidas de tasas durante el año. Esto ha favorecido al NZD frente al franco suizo, especialmente en un contexto donde el mercado muestra mayor apetito por activos de riesgo. Técnicamente, el par ha superado una resistencia relevante en gráfico diario y cotiza por encima de sus medias móviles, mientras el MACD mantiene un momentum alcista. Si el precio logra consolidarse sobre la zona de ruptura, podría extender el movimiento hacia resistencias superiores en torno a los 0.4833; de lo contrario, un pullback hacia la antigua resistencia permitiría evaluar si el quiebre se mantiene vigente con un soporte mayor en 0.4553.
Fuente: xStation5
EU50
El EU50 mantiene una estructura alcista dentro de su canal ascendente, apoyado por el mejor desempeño del sector europeo y por el renovado apetito por riesgo en los mercados globales. A nivel técnico, el índice ha encontrado soporte en la parte baja de su canal ascendente y se mantiene por encima de su SMA de 50 periodos, lo que conserva una lectura constructiva de corto plazo. Mientras el precio respete esta zona de soporte, el escenario sigue apuntando a una posible continuidad hacia la parte alta del canal. Una pérdida clara de esta estructura, en cambio, podría abrir espacio a una corrección hacia la media móvil y soportes inferiores.
Fuente: xStation5
Dólar Hoy en Chile: dólar cae mientras baja la presión inflacionaria en EE.UU.
Resumen de mitad de sesión: Mejora del sentimiento tras conocer los datos del IPP de EE. UU.
Gráfico del Día: ¿Qué sigue para la moneda más fuerte de julio? (15.07.2026)
Claves del Día: ASML impulsa el optimismo tecnológico tras sus resultados
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "