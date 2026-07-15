Mercados a Observar Hoy: Bitcoin, NZDCHF y EU50 (15.07.2026)

Las acciones cotizan en positivo, apoyadas por el impulso del sector tecnológico tras los resultados de ASML, que reforzaron la expectativa de continuidad en la demanda de chips. Este mejor tono también se vio respaldado por el repunte nocturno de SK Hynix, que avanzó más de 8%, mejorando el apetito por activos vinculados a semiconductores e inteligencia artificial. En paralelo, el petróleo sube por tercera sesión consecutiva luego de una nueva ronda de ataques de Estados Unidos y comentarios de Trump apuntando a una posible intensificación del conflicto. Sin embargo, el crudo aún se mantiene por debajo de sus máximos recientes, lo que por ahora contiene el impacto sobre las expectativas de inflación.

Los inversores siguen atentos a la temporada de resultados corporativos y a si el repunte tecnológico puede sostener el apetito por riesgo.

BITCOIN

Bitcoin se ha visto beneficiado por el mejor rendimiento de los activos de alta beta y por un dólar más débil, luego de datos de inflación benignos en Estados Unidos. La recuperación del apetito por riesgo ha permitido que el precio vuelva a presionar zonas de resistencia relevantes. A nivel técnico, el activo intenta superar la zona en torno a 64.456, cuya ruptura podría reforzar la estructura de recuperación desde los soportes previos cercanos a 60.000. El MACD muestra una mejora del momentum, aunque el precio todavía necesita confirmar la ruptura para validar una continuidad más sólida hacia resistencias superiores.

Fuente: xStation5

NZDCHF

El dólar neozelandés se ha fortalecido en las últimas sesiones después de que una postura más restrictiva del banco central y sólidos datos del sector manufacturero alimentaran las expectativas de nuevas subidas de tasas durante el año. Esto ha favorecido al NZD frente al franco suizo, especialmente en un contexto donde el mercado muestra mayor apetito por activos de riesgo. Técnicamente, el par ha superado una resistencia relevante en gráfico diario y cotiza por encima de sus medias móviles, mientras el MACD mantiene un momentum alcista. Si el precio logra consolidarse sobre la zona de ruptura, podría extender el movimiento hacia resistencias superiores en torno a los 0.4833; de lo contrario, un pullback hacia la antigua resistencia permitiría evaluar si el quiebre se mantiene vigente con un soporte mayor en 0.4553.

Fuente: xStation5

EU50

El EU50 mantiene una estructura alcista dentro de su canal ascendente, apoyado por el mejor desempeño del sector europeo y por el renovado apetito por riesgo en los mercados globales. A nivel técnico, el índice ha encontrado soporte en la parte baja de su canal ascendente y se mantiene por encima de su SMA de 50 periodos, lo que conserva una lectura constructiva de corto plazo. Mientras el precio respete esta zona de soporte, el escenario sigue apuntando a una posible continuidad hacia la parte alta del canal. Una pérdida clara de esta estructura, en cambio, podría abrir espacio a una corrección hacia la media móvil y soportes inferiores.



Fuente: xStation5