Mercados a Observar Hoy: NATGAS.EU, WHEAT y USDCOP (23.07.2026)

Las acciones vuelven a cotizar con alta volatilidad, presionadas por la incertidumbre en torno al ciclo de inteligencia artificial y por el repunte de los precios de la energía. El foco está en los resultados de Alphabet, luego de que la compañía anunciara un aumento en su gasto de capital vinculado a IA hasta 205.000 millones de dólares, por sobre los 190.000 millones esperados. Aunque esto confirma la magnitud de la inversión en infraestructura tecnológica, también mantiene abiertas las dudas sobre márgenes, rentabilidad futura y valorizaciones elevadas en el sector. En paralelo, el petróleo se acerca nuevamente a la zona de los 100 dólares, encaminándose a su quinta sesión consecutiva al alza, impulsado por las interrupciones en el transporte marítimo en el Mar Rojo y el temor a una menor oferta global.

NATGAS.EU

El gas natural europeo continúa siendo uno de los activos más sensibles al deterioro geopolítico, ya que el conflicto no solo ha elevado la prima de riesgo sobre el petróleo, sino también sobre los flujos de gas y GNL hacia Europa. La preocupación del mercado está en que una mayor interrupción en las rutas marítimas o en la logística energética pueda tensionar nuevamente el abastecimiento, especialmente en una región que sigue siendo vulnerable a shocks externos de suministro. Por eso, el precio ha extendido su avance hasta alcanzar su nivel más alto en cuatro meses, reflejando una combinación de cobertura preventiva y mayor percepción de riesgo energético. A nivel técnico, el precio superó la zona de resistencia marcada por el retroceso de Fibonacci, lo que confirma un cambio de momentum relevante. Además, el MACD mantiene una estructura positiva, con barras crecientes, lo que sugiere que la presión compradora sigue activa, aunque el activo empieza a acercarse a zonas de resistencia relevante.



Fuente: xStation5

WHEAT

El trigo vuelve a posicionarse en el centro del mercado de materias primas, acercándose a niveles no vistos desde mayo de 2024, en medio de una combinación de mayores tensiones en el Mar Negro y deterioro en las perspectivas de cosecha. La preocupación principal viene por el lado de la oferta, luego de que Rusia restringiera el acceso a ciertos puertos del Mar de Azov y Kavkaz, mientras continúan los ataques sobre infraestructura portuaria ucraniana. Este escenario vuelve a elevar el riesgo sobre las exportaciones agrícolas de la región, que sigue siendo clave para el suministro global de granos. A nivel técnico, el precio ha acelerado su avance tras superar la zona de 664,18, consolidando una estructura de recuperación relevante. El siguiente nivel a observar se ubica en torno a 719,54, que actúa como resistencia; una ruptura sobre esa zona podría abrir espacio hacia 779,41. Sin embargo, el movimiento llega con un impulso técnico elevado, por lo que no se puede descartar una pausa o retroceso de corto plazo antes de una nueva continuidad.



Fuente: xStation5

USDCOP

El peso colombiano continúa destacando frente al resto de monedas emergentes, con una fuerte apreciación frente al dólar que ha llevado al USDCOP a niveles no vistos en 7 años. Este movimiento se explica por una combinación de factores favorables, precios del petróleo más altos, menor percepción de riesgo político y una caída en la prima de riesgo país, lo que ha reforzado la entrada de flujos hacia activos colombianos. Además, el diferencial de tasas sigue beneficiando al peso, dando soporte adicional a la moneda. A nivel técnico, el USDCOP mantiene una estructura bajista, con el precio alejándose de sus medias móviles y presionando la zona de soporte en torno a 3.150–3.067. La pérdida sostenida de esta región podría abrir espacio hacia niveles más bajos, mientras que una recuperación tendría como primera referencia la zona de 3.320–3.490. Sin embargo, el RSI semanal ya se encuentra en una zona de sobreventa relevante, lo que sugiere que, aunque la tendencia sigue favoreciendo al peso colombiano, el movimiento podría empezar a mostrar señales de agotamiento o rebotes técnicos de corto plazo.



Fuente: xStation5