Mercados a Observar Hoy: OIL.WTI, USDIDX y USDJPY (28.04.2026)

La sesión arranca con una clara presión bajista para los activos de riesgo, derivada del nuevo tramo alcista en los precios de la energía y de la persistencia del bloqueo en el estrecho de Ormuz. El Brent avanza un 1% y supera los 109 dólares por barril, completando la séptima jornada consecutiva al alza y alcanzando su nivel más alto en tres semanas, en una dinámica que introduce la prima de riesgo geopolítica al precio de los activos. La Casa Blanca ha confirmado que está evaluando la última propuesta de Irán, pero ha reiterado que mantiene ciertas líneas rojas innegociables para cerrar el conflicto que ya acumula ocho semanas, lo que limita el optimismo del mercado sobre una resolución inminente. En paralelo, el Banco de Japón mantuvo sin cambios su tasa de referencia en una decisión dividida ( seis votos a favor y tres en contra) un resultado que ha llevado al mercado a elevar por encima del 70% la probabilidad asignada a una subida en la reunión de junio. El conjunto de la sesión combina mayor aversión al riesgo, fortaleza del dólar como refugio relativo y un escenario energético que sigue actuando como freno para la renta variable y como soporte para los activos defensivos.



OIL.WTI

El crudo WTI mantiene una estructura claramente alcista apoyada en la persistencia de la disrupción en Ormuz y en la lectura cada vez más cautelosa que el mercado hace sobre la rapidez de la normalización. Desde el mínimo registrado el 16 de abril, el precio acumula un avance cercano al 30%, en un movimiento que refleja tanto la cobertura por riesgo geopolítico como el reposicionamiento ante un escenario de oferta más ajustada. La encuesta de la Reserva Federal de Dallas a productores y operadores del sector indicó que los participantes esperan una reapertura plena del estrecho hacia agosto, pero anticipan precios estructuralmente más altos que los niveles previos al conflicto, lo que valida la idea de que la prima geopolítica no se disipará en el corto plazo aunque se materialice una desescalada. Esta combinación entre disrupción actual y expectativa de precios sostenidos hacia adelante sostiene la curva y refuerza el sesgo alcista en el spot. Desde el punto de vista técnico, la cotización en 100,77 ha consolidado por encima de la zona de 94 dólares, con el indicador MACD en gráfico diario confirmando un cruce alcista y recuperando momentum tras el ajuste reciente. El punto pivote de mayor relevancia se ubica en 117,34, nivel que marca el máximo de abril y que define el pivote estructural en caso de que el impulso se prolongue. La media móvil de 200 periodos en 68,72 actúa como referencia de tendencia mayor, ofreciendo un soporte estructural muy alejado del precio actual.



Fuente: xStation

USDIDX

El índice dólar se ve favorecido por la combinación de mayor aversión al riesgo y tensionamiento de la liquidez global derivado del entorno geopolítico, dinámica que históricamente refuerza la demanda por la moneda estadounidense en su rol de refugio relativo. A medida que se complica el horizonte de resolución del conflicto y aumenta la prima de riesgo en los activos cíclicos, los flujos rotan hacia el dólar, especialmente frente a divisas con mayor exposición a la cadena de suministro energético o con bancos centrales más cerca de pausar el ciclo. Desde el punto de vista técnico, el índice retrocedió al 61,8% de Fibonacci del impulso iniciado el 17 de abril, ubicado en 97,935, zona donde encontró soporte y desde la cual ha construido un nuevo tramo al alza. El precio en 98,671 cotiza ahora por encima del retroceso del 23,6% en 98,457, dejando atrás los niveles intermedios del 38,2% en 98,258 y del 50% en 98,096, que pasan a operar como soportes en caso de un nuevo ajuste. Por encima, las referencias relevantes se ubican en 99,982 y 100,116, zona donde una ruptura confirmada implicaría un cambio estructural más significativo en la dinámica de la divisa. El MACD recupera terreno positivo de forma incipiente, consistente con el rebote en curso.



Fuente: xStation

USDJPY

El USDJPY mantiene su sesgo alcista pese al resultado dividido del Banco de Japón, en el que tres miembros votaron a favor de una subida de tasas frente a seis que se inclinaron por mantenerlas sin cambios. Aunque la decisión de no mover la tasa de referencia tiene un sesgo dovish en el corto plazo, la composición del voto eleva por encima del 70% la probabilidad asignada por el mercado a un alza en junio, lo que introduce un factor de soporte para el yen en el horizonte de las próximas semanas. Sin embargo, la estructura técnica del par se mantiene favorable al dólar, que en un entorno de menor apetito por riesgo y energía persistentemente al alza encuentra catalizadores adicionales para sostener el diferencial. La cotización en 159,727 se mantiene dentro del canal alcista trazado desde los mínimos de mayo de 2025, estructura que define los parámetros de la tendencia de mediano plazo. La media móvil de 50 periodos en 159,000 actúa como soporte inmediato, mientras la de 200 periodos en 155,097 sostiene la estructura mayor. La resistencia más relevante se ubica en 160,307, nivel cuya superación validaría la extensión del canal hacia los máximos del año, mientras que el soporte clave se encuentra en 158,793, zona cuya pérdida implicaría una primera señal de debilidad en la estructura. El MACD se mantiene plano en zona positiva, consistente con la fase actual de consolidación dentro del canal.



Fuente: xStation