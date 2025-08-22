Mercados bursátiles esperan discurso de Powell en Jackson Hole

El mercado está recuperando algunas de las pérdidas de esta semana antes del simposio de Jackson Hole. Los inversores esperan con ansiedad el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El discurso, independientemente de la dirección de los índices en la apertura, determinará el sentimiento posterior en el mercado, no solo para la sesión actual, sino también para las próximas semanas.

S&P 500 sube un 0,25% en la apertura.

Dow Jones 30 avanza un 0,60%.

En el contexto de elevados indicadores de valoración de activos

Los mercados esperan una señal de la Reserva Federal sobre si estas valoraciones están justificadas.

Los precios se ven respaldados por el alto dato de PMI de ayer, que estuvo significativamente por encima de las expectativas. Sin embargo, este dato, combinado con las Minutas del FOMC, puede llevar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés por más tiempo.

En el contexto de un mercado laboral visiblemente más débil, esto podría impactar negativamente en los consumidores.

Tecnológicas presionan al mercado

Desde el inicio de la semana, las empresas tecnológicas han estado pesando sobre el mercado.

Hoy, principalmente NVIDIA (NVDA.US) y AMD (AMD.US) , que caen alrededor de un 1% en la preapertura debido a problemas de distribución con los chips H20 .

También retroceden SMCI y Workday (WDAY.US) .

Esta tendencia se ve aliviada hoy por Zoom (ZM.US), que sube tras publicar pronósticos de beneficios optimistas.

Nasdaq 100 (H4) – Análisis técnico

Desde el punto de vista técnico, el índice tecnológico estadounidense (US100) ha mostrado debilidad en los últimos días.

En el intervalo de 4 horas, el precio se encuentra actualmente por debajo de las medias móviles de 25, 50 y 100 sesiones , permaneciendo apenas sobre la EMA200 (amarilla).

Actualmente, el precio ha roto a la baja el canal alcista .

Si la cotización no regresa rápidamente por encima de la línea de tendencia, el índice podría enfrentar más depreciación .

El primer soporte está en los 22.800 puntos , definido por el último mínimo y el límite inferior de la consolidación de hace un mes.

Si esta zona se rompe, una resistencia clara estaría solo en los 21.644 puntos.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Intuit (INTU.US): La compañía publicó sus resultados tras el cierre del jueves. A pesar de superar expectativas, las previsiones conservadoras para 2026 decepcionaron. Varios bancos redujeron el precio objetivo, lo que provocó una caída de más del 5% antes de la apertura.

NVIDIA (NVDA.US): Según análisis del gobierno chino, los equivalentes locales de los chips de NVIDIA son más adecuados para empresas estatales. La noticia provoca una depreciación del 1% en preapertura.

Zoom (ZM.US): Elevó la previsión de ingresos para fin de año. Además, RBC aumentó el precio objetivo a 100 USD. El optimismo impulsa un crecimiento de más del 5% en la apertura.

Workday (WDAY.US): Decepcionó con sus previsiones de ingresos por suscripción. El precio cae más del 4% en preapertura.

GAP (GAP.US): Pierde más de 1% tras la rebaja de calificación de un banco de inversión, que advirtió sobre la presión arancelaria en sus resultados futuros.