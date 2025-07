Mercados chilenos reaccionan con estabilidad tras victoria de Jeannette Jara en las primarias presidenciales 2025

Resultados oficiales primarias 2025 Las elecciones primarias del pacto Unidad por Chile se desarrollaron este domingo con una participación total de 1.301.944 sufragios, en una jornada que no generó sobresaltos para los mercados financieros. Con el 93,73 % de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral (Servel) confirmó la victoria de Jeannette Jara (Partido Comunista). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por porcentaje de votos válidamente emitidos Jeannette Jara (Partido Comunista): 60,48 % – 760.295 votos

Carolina Tohá (PPD): 27,72 % – 348.473 votos

Gonzalo Winter (Convergencia Social): 9,02 % – 113.340 votos

Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social): 2,78 % – 34.960 votos Fuente: Servel | XTB Latam Research Pese al simbolismo político de que, por primera vez en más de 25 años, el Partido Comunista liderará una candidatura presidencial unitaria dentro del bloque progresista, los mercados financieros respondieron con mesura y sin disrupciones. Reacción del mercado cambiario El tipo de cambio USDCLP mostró una leve apreciación del peso chileno al cierre de la jornada, en línea con flujos spot estables y un entorno externo favorable. Este comportamiento sugiere que el mercado ya había internalizado el resultado electoral, y que el foco continúa en variables estructurales. Las coberturas cambiarias corporativas contribuyeron a amortiguar eventuales reacciones a la baja participación, que fue del orden del 42 %.

La liquidez internacional y la baja volatilidad regional también jugaron un rol estabilizador frente a cualquier interpretación política adversa. Fuente: xStation Bolsa de Santiago sin sobresaltos La Bolsa de Comercio de Santiago mantuvo un comportamiento técnico sin alteraciones significativas. El índice IPSA mostró un leve avance intradiario, mientras que el IGPA operó con oscilaciones mínimas y volúmenes de negociación dentro de rangos normales. Este escenario refuerza la idea de que los inversores están mirando más allá del ciclo político inmediato y concentran su atención en factores como: La evolución de tasas de interés globales

El comportamiento del cobre

Las proyecciones de crecimiento interno

