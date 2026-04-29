Meta entrega resultados sólidos: ¿aún no es suficiente para el mercado?

Desempeño financiero: una gran superación de expectativas

Meta presentó resultados significativamente por encima del consenso del mercado, confirmando su dominio en el sector tecnológico, incluso mientras el mercado reaccionó con nerviosismo ante el “precio” de este éxito.

BPA (beneficio por acción): $10.44. superando las expectativas en unos impresionantes $3.78. Es importante señalar, sin embargo, que esto incluye un beneficio fiscal significativo. Incluso excluyendo este efecto, las ganancias habrían superado cómodamente las previsiones.

$10.44. superando las expectativas en unos impresionantes $3.78. Es importante señalar, sin embargo, que esto incluye un beneficio fiscal significativo. Incluso excluyendo este efecto, las ganancias habrían superado cómodamente las previsiones. Ingresos: $56.31 mil millones (+33.1% interanual). Meta superó las previsiones en $760 millones. Esto representa el impulso de crecimiento más fuerte en años, impulsado casi en su totalidad por el segmento de publicidad , que a su vez se beneficia de una alta adopción de IA .

$56.31 mil millones (+33.1% interanual). Meta superó las previsiones en $760 millones. Esto representa el impulso de crecimiento más fuerte en años, impulsado casi en su totalidad por el segmento de , que a su vez se beneficia de una alta adopción de . Family Daily Active People (DAP): Promedió 3.56 mil millones de personas en marzo (+4% interanual). Aunque se observó una ligera caída trimestre a trimestre, la compañía señaló claramente factores externos: cortes de internet en Irán y restricciones de acceso a WhatsApp en Rusia.

Eficiencia publicitaria: la IA pasa a la ofensiva

Los datos operativos muestran que las inversiones en modelos de Meta Superintelligence Labs están comenzando a impulsar los márgenes:

Impresiones publicitarias: El número de impresiones aumentó un 19% interanual. Esto indica que los usuarios están consumiendo más contenido y que los algoritmos de recomendación están reteniéndolos de manera más efectiva en las plataformas.

El número de impresiones aumentó un 19% interanual. Esto indica que los usuarios están consumiendo más contenido y que los algoritmos de recomendación están reteniéndolos de manera más efectiva en las plataformas. Precio promedio por anuncio: El precio promedio por anuncio subió un 12% interanual. Esta es una señal clave, Meta no solo muestra más anuncios, gracias a una mejor segmentación mediante IA, también puede venderlos a precios significativamente más altos.

Perspectivas y CAPEX: punto de fricción para Wall Street

A pesar de los sólidos resultados del Q1, el mercado se centró en las previsiones y los costos, lo que provocó una caída de más del 3% en la acción en el after-hours, que posteriormente se amplió a aproximadamente un 5.5%.

Guía de ingresos Q2: Rango de $58–$61 mil millones. Aunque estos números son sólidos, la mediana ($59.5 mil millones) se sitúa casi exactamente en línea con el consenso ($59.57 mil millones), lo que sirvió como señal para que un mercado sobrecalentado tomara beneficios (“sin un aumento espectacular de expectativas”).

Rango de $58–$61 mil millones. Aunque estos números son sólidos, la mediana ($59.5 mil millones) se sitúa casi exactamente en línea con el consenso ($59.57 mil millones), lo que sirvió como señal para que un mercado sobrecalentado tomara beneficios (“sin un aumento espectacular de expectativas”). Costos totales (FY 2026): Se mantienen en el rango de $162–$169 mil millones. Es importante destacar que no se elevó la previsión en este punto, a diferencia del CAPEX.

Se mantienen en el rango de $162–$169 mil millones. Es importante destacar que no se elevó la previsión en este punto, a diferencia del CAPEX. CAPEX (FY 2026): Aquí se observó el cambio más significativo, con la previsión elevada a $125–$145 mil millones. Los inversores temen que el enorme gasto en infraestructura de IA (centros de datos, chips) comience a “comerse” el Free Cash Flow en los próximos trimestres.

Del metaverso a la superinteligencia

Zuckerberg realizó un cambio simbólico en la narrativa este trimestre.

Meta Superintelligence Labs: Este es el nuevo nombre diseñado para captar la atención de los inversores. El lanzamiento del primer modelo de este laboratorio pretende ser un paso hacia la “superinteligencia personal para miles de millones de personas”.

Este es el nuevo nombre diseñado para captar la atención de los inversores. El lanzamiento del primer modelo de este laboratorio pretende ser un paso hacia la “superinteligencia personal para miles de millones de personas”. Reality Labs: La pérdida operativa ($4.03 mil millones) fue menor a los $4.77 mil millones esperados, lo que sugiere que Meta está comenzando a recortar gasto ineficiente en este segmento en favor del desarrollo de modelos de lenguaje.

Resumen

Meta presentó el tipo de resultados con los que sueñan la mayoría de las empresas Big Tech, pero la reacción del precio refleja un clásico escenario de “sell the news”. El mercado recibió confirmación de que la IA está funcionando (crecimiento del 12% en precios publicitarios), pero al mismo tiempo se mostró preocupado por el costo que implica construir la “superinteligencia personal”.

No obstante, debe enfatizarse que la adopción de IA en Meta está avanzando a un ritmo muy rápido en comparación con otras empresas, y durante varios trimestres ya se observa un crecimiento real en los ingresos gracias al uso de estas herramientas. Aunque los ambiciosos proyectos multimillonarios de Meta no siempre han tenido éxito, mientras la compañía genere miles de millones de dólares, puede permitirse experimentar.

Aunque los inversores puedan parecer algo menos satisfechos, Meta sigue siendo una de las compañías más baratas en términos de valoración dentro del grupo tecnológico. La empresa presenta un Forward P/E cercano a 22 y un Forward P/S por debajo de 7. Veinte minutos después de los resultados, la acción cotizaba potencialmente en torno a $631 por acción, un 20% por debajo de sus máximos históricos.