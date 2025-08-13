Gráfico del día: AUD/JPY (13.08.2025)

En el mercado de divisas, el par AUD/JPY gana valor hoy como resultado del aumento de las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Australia. Los datos de crecimiento salarial del segundo trimestre (3,4 % interanual frente al 3,3 % previsto) no solo superaron las expectativas de los analistas, sino que también reforzaron las preocupaciones sobre una presión inflacionaria persistente. El mayor ritmo de crecimiento salarial fortalece al dólar australiano y sugiere que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría posponer recortes más profundos de tipos o prolongar el periodo de política restrictiva, impulsando la apreciación del AUD frente a otras divisas.

Al mismo tiempo, la debilidad del yen se profundizó tras la publicación de los datos de inflación de precios a la producción (PPI) en Japón: el crecimiento del PPI en julio fue de solo +0,2 % m/m y +2,6 % a/a, situándose por debajo de los meses previos y de las previsiones. La tendencia descendente continua de la inflación de productor apunta a presiones de costes limitadas y refuerza el argumento para que el Banco de Japón mantenga su política monetaria ultraexpansiva. Esta divergencia en las perspectivas de tipos de interés entre Australia y Japón acentúa la diferenciación monetaria entre ambas divisas. El resultado es un claro apoyo al AUD/JPY, que se fortalece como par típico de carry trade en un entorno global volátil.

El par AUD/JPY retoma su tendencia alcista, marcada por las medias móviles exponenciales de 50, 100 y 200 días (curvas azul, morada y dorada en el gráfico, respectivamente). Mientras la cotización se mantenga por encima de estas zonas, la tendencia técnica se conserva. Observando las Bandas de Bollinger, se aprecia que, a pesar de varios días consecutivos de subidas, los precios no superan las 2 desviaciones estándar del rango de cotizaciones de los últimos 14 días de negociación. El RSI se mantiene cerca del nivel de 57,6 puntos, lo que indica una zona neutral. Fuente: xStation

