México: Desempleo desciende a 2.9% en julio, pero la inversión fija bruta sufre contracción anual

En julio de 2024, la tasa de desempleo en México descendió al 2.9%, comparado con el 3.1% registrado en el mismo mes del año anterior. Esta reducción representa una disminución de 102 mil desempleados, dejando un total de 1.9 millones de personas sin empleo. Simultáneamente, el empleo experimentó un aumento significativo de 876 mil personas, alcanzando los 60.3 millones de trabajadores. Sin embargo, a pesar de estas mejoras en el mercado laboral, la inversión fija bruta registró una contracción del 1.3% interanual en junio, siendo esta la primera caída desde febrero de 2021. Esta disminución fue impulsada por una caída del 2.2% en el gasto en maquinaria y equipo, junto con una baja del 0.5% en la inversión en construcción. En términos ajustados por estacionalidad, la tasa de desempleo bajó ligeramente a 2.7% desde el 2.6% de junio, mientras que la inversión fija bruta mostró una caída del 1% en junio, tras un aumento revisado del 1.3% en mayo. Aunque el primer semestre de 2024 acumuló un crecimiento del 8.5% en la inversión fija bruta, la contracción en junio plantea dudas sobre la sostenibilidad de esta recuperación económica. Tensiones Políticas y Económicas en el Horizonte En el ámbito político, el partido gobernante Morena, encabezado en la Cámara de Diputados por Ricardo Monreal, ha programado la discusión y votación de la reforma al Poder Judicial para los días 3 y 4 de septiembre, a pesar de las suspensiones judiciales emitidas en los estados de Morelos y Chiapas. Estos fallos intentaban detener el debate legislativo, pero Morena y sus aliados han decidido continuar, lo que podría generar tensiones adicionales en el ambiente económico y político del país. Fuente: xStation5.

El gráfico muestra que el tipo de cambio se encuentra en un canal alcista y recientemente tocó el suelo del canal, desde donde comenzó a recuperarse, superando ligeramente la zona del 23.6% de Fibonacci. El activo parece estar cerca de superar la resistencia en los 19.9536, manteniendo la directriz inferior del canal, lo que podría llevarlo a buscar el máximo local en 20.15. Sin embargo, si no logra romper esa resistencia, podríamos ver un retroceso hacia la zona de los 19.63. El RSI indica que el tipo de cambio no alcanzó la zona de sobrecompra, sino que se acercó y luego inició una leve corrección, mientras que el ADX muestra que la tendencia aún no tiene tanta fuerza.



