Micron cae un 5,50% en medio de unas perspectivas más débiles para 2025 de Edgewater Research 📄

Micron Technology (MU.US) cayó un 5,50% tras la reducción de las previsiones de precios de NAND y DRAM de Edgewater Research, lo que indica unas perspectivas potencialmente más débiles para la primera mitad de 2025. La investigación destacó la moderación de las proyecciones de demanda de los OEM y los proveedores de la nube y señaló un sentimiento cauteloso de la industria en torno al crecimiento de la oferta, la presión de los precios y la alineación de la demanda. A pesar de los desafíos a corto plazo, Edgewater expresó una visión positiva a largo plazo sobre el posicionamiento de Micron debido a sus oportunidades de mercado de HBM y eSSD y sus ventajas tecnológicas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg Finance LP MU (D1) Las acciones de Micron cayeron más del 5% hoy, experimentando una fuerte liquidación entre las empresas del índice US500. Las acciones están un 35% por debajo de los máximos alcanzados en junio de 2024, y el nivel de soporte clave ahora se sitúa en 100 dólares por acción.

Fuente: xStation 5

