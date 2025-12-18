Micron dispara la memoria y encarece PC y smartphones

Dell, HP y el mercado de smartphones ya anticipan el impacto: costos más altos y posible desaceleración de ventas.

Micron publicó resultados récord y un pronóstico muy por encima de lo esperado, señal de un mercado ajustado.

La “fiebre de la IA” está tensionando el mercado de memoria

La fiebre del oro de la IA está creando escasez de chips de memoria que podrían aumentar los precios de todo tipo de dispositivos. Si se pregunta por qué pagará más por una nueva PC o un teléfono inteligente el próximo año, MU de Micron -3,01 % disminuir; triángulo rojo que apunta hacia abajo: los últimos resultados financieros proporcionan una gran pista.

El fabricante de chips de memoria registró ingresos y ganancias operativas récord para su primer trimestre fiscal el miércoles por la noche; los ingresos aumentaron un 57% interanual, alcanzando los 13.600 millones de dólares. Esto se produce tras varios trimestres de sólido crecimiento en ambas métricas, impulsado por la demanda de sistemas de inteligencia artificial, que está impulsando considerablemente las ventas del tipo de memoria especializada que estos productos necesitan.

Micron sorprende: récords, previsiones y una señal clara para el mercado

Y la fiesta parece estar lejos de terminar. Micron proyectó que las ventas se duplicarán con creces, alcanzando un récord de 18.700 millones de dólares en el trimestre actual que finaliza en febrero, mientras que el beneficio operativo ajustado se quintuplicará con creces, alcanzando los 11.300 millones de dólares.

Los analistas esperaban un pronóstico sólido, dado el fuerte aumento en los precios de la memoria reportado por grupos del sector y competidores de Micron en los últimos meses. Pero incluso ellos se quedaron cortos. El pronóstico de ingresos de Micron superó el objetivo de consenso de Wall Street en un 31%, el mayor en al menos cinco años, según FactSet.

Eso explica por qué una acción que ya ha más que duplicado su valor en el último año subió otro 8% en las operaciones posteriores al cierre del miércoles.

Por qué esto afecta a tu smartphone, tu PC y casi cualquier dispositivo

Pero aunque los inversores de Micron celebran con razón, el informe de la compañía también presagia desafíos para el próximo año para todos los que necesitan chips de memoria; es decir, para todos los que usan una PC, un smartphone, una tableta, una consola de videojuegos u otro dispositivo electrónico. El cerebro de estos dispositivos, generalmente llamados chips de procesamiento central o CPU, requiere memoria para funcionar.

Y la memoria disponible es limitada. La creciente demanda de sistemas de IA está absorbiendo cada vez más memoria disponible. Esto, a su vez, está impulsando el alza de los precios en todos los ámbitos.

El precio de la RAM ya está subiendo con fuerza

El precio spot de un módulo de memoria dinámica de acceso aleatorio (RAM) de uso común ha aumentado más del 60 % en tan solo los últimos seis meses, según la firma de investigación de mercado Trendforce. Se espera que alcance los 500 dólares el próximo trimestre, casi el doble que en el mismo período del año anterior.

Aumentar la oferta no es inmediato: nuevas fábricas, pero a largo plazo

Aumentar la oferta ayudaría a controlar los precios. Pero, al igual que otras plantas de producción de chips, las plantas de fabricación de memoria no crecen de la noche a la mañana.

El director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, señaló en la conferencia telefónica sobre resultados del miércoles que la compañía planea iniciar la construcción de una nueva fábrica de memorias en el norte del estado de Nueva York a principios del próximo año. Sin embargo, no se espera que la fábrica comience a suministrar hasta 2030.

Micron tiene otras iniciativas en marcha para aumentar la producción. La compañía planea invertir una cifra récord de 20 000 millones de dólares en el presente ejercicio fiscal para impulsar dicha iniciativa. Ha promediado poco más de 10 000 millones de dólares en gastos de capital anuales en los últimos cinco años.

Pero la empresa ni siquiera espera que ese mayor nivel de inversión satisfaga la demanda de memoria de alto ancho de banda necesaria para la IA. “Creemos que la oferta total de la industria seguirá siendo considerablemente inferior a la demanda en el futuro previsible”, declaró Mehrotra en la conferencia.

Dell y HP ya lo están sintiendo: más costos en la base del hardware

Los fabricantes de PC y otros productos afectados ya se preparan para un impacto. “Haremos todo lo posible para minimizar el impacto”, declaró Jeff Clarke, director de operaciones de Dell, en la conferencia telefónica de resultados de su empresa el mes pasado. “Pero lo cierto es que el costo base está subiendo en todos los productos”.

El fabricante rival de PC, HP, advirtió a los inversores en su propia llamada el mes pasado que los mayores costos de la memoria podrían reducir las ganancias operativas de la compañía al extremo inferior de su rango a largo plazo para el año fiscal actual.

El consumidor podría pagar la cuenta: precios más altos y menos ventas

Parte del aumento del coste de la memoria se trasladará a los consumidores en forma de precios más altos. Y el impacto podría ser notable.

A principios de esta semana, Counterpoint Research redujo su pronóstico de envíos de smartphones para el próximo año, proyectando una caída del 2,1 % en las ventas unitarias, frente a un pronóstico anterior que apuntaba a un ligero aumento. El momento es especialmente desalentador para los fabricantes de teléfonos de alta gama diseñados para ofrecer capacidades de IA, que requieren más memoria del sistema.