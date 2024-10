Micron Technology sube un 14% 💡

Micron Technology se ha convertido en el centro de atenci贸n de la locura de la IA. Las acciones de la empresa se han disparado un 14% en las operaciones posteriores al cierre, tras los resultados financieros del cuarto trimestre de 2024. Los ingresos han aumentado un 13,8% intertrimestral y un 93,3% interanual. Sin embargo, lo que realmente importa es c贸mo se est谩 recuperando finalmente Micron del sombr铆o 2023. Las acciones de Micron han subido un 12,2% a lo largo de 2024, mientras que los ingresos netos finalmente se est谩n recuperando de las p茅rdidas del a帽o pasado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El optimismo en torno al fabricante de chips de almacenamiento se ve amplificado por las buenas perspectivas para el pr贸ximo trimestre. La previsi贸n de Micron de unos 8.700 millones de d贸lares ha superado las estimaciones de los analistas de unos 8.300 millones de d贸lares. La fuerza impulsora de los recientes 茅xitos de Micron es la s贸lida demanda de sus productos DRAM para centros de datos y de memoria de gran ancho de banda, ambos cruciales para el desarrollo de la IA. Seg煤n el director ejecutivo de la empresa, Micron est谩 entrando en la era de la IA con "la mejor posici贸n competitiva de la historia". De hecho, el fabricante de chips se beneficia de su capacidad para entregar grandes vol煤menes de sus chips de memoria l铆deres en la industria, como subray贸 el vicepresidente de operaciones. 聽 聽 El precio de las acciones de Micron ha estado rompiendo su tendencia bajista m谩s reciente durante las 煤ltimas dos semanas. Solo esta semana, ha avanzado un 5% y se espera que suba a煤n m谩s una vez que abra el mercado de valores de EE. UU., impulsado por la publicaci贸n financiera de la compa帽铆a y las perspectivas para el primer trimestre de 2025. Las acciones de Micron ya han subido por encima de ambas EMA, impulsando el cruce alcista de la EMA20 m谩s r谩pida (violeta claro) por encima de la EMA50 m谩s lenta (violeta oscuro). Las operaciones fuera de horario sugieren una victoria f谩cil con la resistencia m谩s reciente alrededor de $ 97. A modo de comparaci贸n, BoA acaba de actualizar su precio objetivo para Micron a 125$, muy por encima de la resistencia de $ 107. Fuente: xStation5

聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "