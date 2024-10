Microsoft aumenta el dividendo y autoriza un nuevo plan de recompra de acciones

Microsoft ha decidido actualizar su política de reparto de beneficios con sus accionistas. El aumento del dividendo y el nuevo programa de recompra de acciones están sentando las bases para que los inversores centrados en un enfoque más a largo plazo de la valoración de la empresa revisen sus expectativas. El primer cambio importante es el aumento del dividendo. La empresa declaró un dividendo trimestral de 0,83 dólares por acción. Esto supone un aumento del 10,7% en comparación con el dividendo anterior. La empresa ha ido aumentando sus pagos de dividendos de forma continua desde 2016, siendo el aumento medio del dividendo en los últimos ocho años del 10,4% y la mediana del 10%. Por tanto, los inversores pueden sentirse satisfechos, ya que la tasa de crecimiento del pago está ligeramente por encima de la media. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, desde la perspectiva de los movimientos de precios de Microsoft, el aumento no ha seguido el ritmo de la rápida subida de la valoración de mercado de la empresa. La rentabilidad por dividendo a futuro (calculada asumiendo que el dividendo trimestral se mantiene en el nuevo nivel) es del 0,77%, 17 puntos básicos por debajo de los promedios de cinco años de la compañía, y más del doble de la media del sector. La compañía también anunció un nuevo programa de recompra de acciones, para el que quiere destinar 60 millones de dólares, el mismo valor que el promulgado en 2021. Esto implica una tasa de recompra de acciones de alrededor del 0,93%, en comparación con el 0,47% del año pasado. El precio de las acciones de Microsoft ha subido casi un 2% en respuesta a la actualización de su plan de recompra de acciones y al aumento del dividendo. Fuente: xStation5



