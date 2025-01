Microsoft publica sus resultados: sólido crecimiento general, pero Cloud decepciona

Microsoft Corp. publicó sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2025, que finalizó el 31 de diciembre de 2024. En general, los ingresos y las ganancias superaron las expectativas de Wall Street, aunque los ingresos por la nube no alcanzaron las previsiones. Los factores relacionados con Cloud están impulsando la reacción de las acciones de la empresa después del cierre del mercado. Las acciones cayeron hasta un 5%, lo que también arrastró a Amazon, que tiene un negocio de nube similar al de Microsoft, en más de un 1%. El principal impulsor del crecimiento de Microsoft fue el fuerte crecimiento del segmento de inteligencia artificial. Datos clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos: 69.600 millones de dólares (un 12% más), por encima del consenso de 68.810 millones de dólares.

Utilidad operativa: 31.700 millones de dólares (un 17% más).

Utilidad neta: 24.100 millones de dólares (un 10% más).

BPA: 3,23 dólares (un 10% más), superando las expectativas de 3,11 dólares.

Ingresos de Microsoft Cloud: 40.900 millones de dólares (un 21 % más), por debajo de las expectativas de 41.100 millones de dólares.

Ingresos de Intelligent Cloud: 25.500 millones de dólares (un 19 % más), por debajo de las expectativas de 25.890 millones de dólares.

Ingresos de Azure y otros servicios en la nube: un 31 % más (ex-FX), en línea con las expectativas.

Ingresos de Productividad y Procesos Empresariales: 29.400 millones de dólares (un 14 % más).

Ingresos de Más Computación Personal: 14.700 millones de dólares (sin cambios).

Ingresos de IA: superaron la tasa anual de ejecución de 13.000 millones de dólares, un 175 % más que el año anterior.

Comentario de la dirección: Satya Nadella, CEO: "Estamos innovando en todos nuestros productos y ayudando a los clientes a obtener el máximo rendimiento de sus inversiones en IA (...). Nuestro negocio de IA ya ha superado una tasa anual de ejecución de ingresos de 13.000 millones de dólares, un 175 % más que el año anterior".

La directora financiera Amy Hood: "Este trimestre, los ingresos de Microsoft Cloud ascendieron a 40.900 millones de dólares, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior. Seguimos comprometidos a equilibrar la disciplina operativa con las inversiones continuas en nuestra infraestructura de nube e IA". Microsoft ha obtenido unos resultados sólidos, impulsados ​​principalmente por un fuerte crecimiento en el segmento de la inteligencia artificial. La IA es importante, pero, por supuesto, dados los recientes acontecimientos en torno a DeepSeek, un mayor crecimiento dinámico en este segmento está en duda. Por tanto, la decepción desde la perspectiva de la nube (aunque todavía con un fuerte crecimiento), está provocando una caída de los precios. La empresa subraya su compromiso de seguir invirtiendo en este ámbito. Las acciones de la empresa llevan en consolidación desde agosto. Con una caída durante la sesión de mañana de alrededor del 5%, la empresa puede encontrarse en su nivel más bajo desde mediados de enero y, al mismo tiempo, incluso por encima del 10% de sus máximos históricos de julio de 2024. Como puede ver, la empresa ha ido peor en los últimos meses en comparación con el crecimiento del Nasdaq.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "