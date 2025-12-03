Microsoft se recupera tras calmar temores sobre menor demanda de IA

- Microsoft se recupera tras desmentir recortes en metas de ventas de IA, aunque persiste la cautela por una adopción más lenta de lo previsto.
Microsoft negó un informe de The Information que afirmaba que la compañía había reducido sus objetivos de crecimiento en ventas y establecido límites para ciertos productos de IA, luego de que algunos equipos comerciales no alcanzaran sus metas. Según el reporte, fuentes internas de Azure indicaban que:
- The Carlyle Group redujo su gasto en Copilot Studio debido a problemas de integración de datos;
- Microsoft Foundry no cumplió con los supuestos relacionados con el gasto de sus clientes.
Microsoft rechazó las acusaciones, argumentando que el informe confunde expectativas de crecimiento con cuotas de ventas, las cuales —según enfatiza la empresa— no han sido reducidas. Todo esto ocurre en medio de crecientes preocupaciones del mercado sobre una adopción de IA más lenta de lo esperado, con solo una fracción de los proyectos avanzando más allá de la fase piloto. Al mismo tiempo, los gigantes tecnológicos enfrentan más presión para demostrar que sus enormes inversiones en IA —incluidos los 35.000 millones de dólares de gasto de capital de Microsoft en el trimestre pasado— se traducirán en ingresos sostenibles.
A pesar de estos desafíos, Microsoft continúa reportando un crecimiento sólido en Azure y anticipa restricciones de capacidad hasta mediados de 2026 debido a la fuerte demanda. La compañía sigue siendo uno de los principales beneficiarios de la infraestructura de IA, aunque la implementación más lenta y los problemas del lado del cliente incrementan la cautela entre inversionistas y alimentan comparaciones con burbujas tecnológicas previas.
Tras la publicación del informe, las acciones de Microsoft cayeron inicialmente cerca de -3%, hacia los 475 dólares. Sin embargo, luego recuperaron parte del terreno perdido y retroceden solo -1,65%, cotizando cerca de 481 dólares.
