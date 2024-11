MicroStrategy cae tras un giro en el mercado

Las acciones de MicroStrategy sufrieron una caída de hasta un 20% en las operaciones intradía del jueves, revirtiendo una ganancia previa de casi 15% al inicio de la sesión. A pesar de esta volatilidad, las acciones de la compañía han subido 650% en lo que va del año, impulsadas por el aumento del precio del Bitcoin, que superó los 98.000 dólares el jueves, llevando la capitalización de mercado de MicroStrategy a más de 100.000 millones de dólares. Fuente: Bloomberg, Yahoo Finance ¿Por qué caen las acciones de MicroStrategy? La reciente caída en las acciones de MicroStrategy refleja un cambio en el panorama del mercado de Bitcoin y su impacto en la estrategia de la compañía. Bajo la dirección de Michael Saylor, MicroStrategy se convirtió en uno de los mayores inversores corporativos en Bitcoin, financiando muchas de sus compras mediante deuda. Esta estrategia funcionó bien cuando las acciones de la empresa se utilizaban como un proxy para la criptomoneda. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, el lanzamiento de ETFs de Bitcoin ha alterado la dinámica. Ahora, los inversores tienen acceso directo y más eficiente al activo digital, reduciendo el atractivo de las acciones de MicroStrategy como vehículo de inversión en Bitcoin. Este cambio estructural ha debilitado la confianza en el modelo de negocio de la compañía. Por su parte, Citron Research anunció públicamente una posición corta en las acciones de MicroStrategy, señalando que su volumen "se ha separado completamente de los fundamentos del Bitcoin". Aunque sigue siendo optimista sobre la criptomoneda, Citron utiliza esta posición para cubrir su exposición alcista. Este movimiento, sumado a la incertidumbre generada por otros analistas como Kerrisdale Capital, que sugirieron estrategias similares en marzo, ha incrementado la presión vendedora sobre las acciones. Problemas legales La publicación de Citron Research marca una nueva actividad después de meses de bajo perfil tras las acusaciones de fraude bursátil contra su fundador, Andrew Left, en julio. En octubre, Left solicitó que la demanda presentada por la SEC fuera desestimada. Mientras tanto, MicroStrategy no ha emitido comentarios sobre el reciente desplome ni sobre las críticas de los analistas. MSTR.US D1 Fuente: xStation 5

