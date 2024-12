MicroStrategy y Palantir se unen al Nasdaq 100 en la reorganización anual, marcando un hito en el ámbito de las criptomonedas y la inteligencia artificial

En una importante reestructuración anunciada el viernes pasado, el índice Nasdaq 100 dará la bienvenida a tres empresas tecnológicas de alto rendimiento y se despedirá de otras tres. La atención se centra en dos innovadores tecnológicos: MicroStrategy Inc. (MSTR.US), la empresa de software que se convirtió en un importante inversor en Bitcoin, y Palantir Technologies (PLTR.US), la potencia de análisis de datos impulsados ​​por IA. Junto con Axon Enterprise (AXON.US), se unirán al prestigioso índice a partir del 23 de diciembre. La incorporación de MicroStrategy marca un hito para el mundo de las criptomonedas, ya que las acciones de la empresa han aumentado un 500% este año, impulsadas por su audaz estrategia en Bitcoin. Bajo el liderazgo de Michael Saylor, la empresa se ha transformado de un negocio de software tradicional a convertirse en el mayor tenedor corporativo de Bitcoin, con participaciones valoradas en aproximadamente 44 mil millones de dólares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Igualmente impresionante es el ascenso de Palantir Technologies, con sus acciones subiendo un 343% este año. Cofundada por Peter Thiel, la empresa se ha consolidado como un proveedor líder de soluciones de análisis de datos impulsadas por IA, que presta servicios tanto a agencias gubernamentales como a empresas privadas. Su software se ha convertido en un instrumento fundamental para las operaciones militares estadounidenses y las fuerzas aliadas en Ucrania e Israel. Axon Enterprise, el fabricante de pistolas Taser y cámaras corporales para la policía, completa el trío de nuevos participantes con un aumento de las acciones del 150% en lo que va de año, impulsado por sus innovadoras soluciones de software impulsadas por IA. Para dar cabida a estas incorporaciones, tres empresas saldrán del índice: el fabricante de vacunas Moderna, el fabricante de servidores Super Micro Computer y la firma de biotecnología Illumina. Se espera que el reequilibrio desencadene una importante actividad en el mercado, y Bloomberg Intelligence estima que se comprarán al menos 22.000 millones de dólares relacionados con ETF en varias acciones. Los cambios reflejan la creciente influencia de las criptomonedas y la inteligencia artificial en el sector tecnológico, con MicroStrategy y Palantir como ejemplos principales de cómo las empresas tecnológicas tradicionales pueden evolucionar y prosperar en los mercados emergentes. US100 (intervalo D1) El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, se cotiza en máximos históricos. El máximo de mediados de noviembre en 21.255 actúa como nivel de soporte inicial para los alcistas, con el máximo de mediados de julio de 20.895, estrechamente alineado con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 20.851, proporcionando soporte adicional. Para los bajistas, los objetivos clave incluyen la media móvil simple (SMA) de 100 días y los máximos de agosto cerca de 19.917, que sirven como niveles críticos a la baja.

El RSI se está consolidando cerca de la zona de sobrecompra, lo que refleja un impulso alcista sostenido. Mientras tanto, el MACD se está estrechando pero sigue mostrando divergencia alcista, lo que subraya la fuerza de la tendencia alcista predominante. Fuente: xStation

