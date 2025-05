Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía de EE. UU. y la política monetaria 🏛️ El EUR/USD sube un 0,6 %

Declaraciones de miembros de la Reserva Federal Schmid (Fed): Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil “Al tomar decisiones sobre política monetaria, la Fed debe evaluar cuidadosamente cuánto peso asignar a los datos blandos.”

“En los próximos años, la Fed debe considerar seriamente cómo y cuándo utilizar su balance.”

“Con suerte, la Fed se está acercando a una curva de rendimientos más estabilizada y normalizada.”

“Nada bueno sucede cuando las tasas de interés llegan al límite inferior cero. Volver a recortar tasas hasta ese nivel probablemente indicaría que estamos frente a una crisis.” Musalem (Fed): “El mundo después de la pandemia es fundamentalmente distinto al de antes. Hay como mucho una probabilidad de uno en cinco de que la tasa de política monetaria de la Fed vuelva a acercarse a cero.”

“El PIB está cerca de su potencial, el mercado laboral se encuentra cerca del pleno empleo, y la inflación sigue por encima del objetivo.”

“Ya podemos ver en los datos del PIB la huella de las inversiones en inteligencia artificial.”

“Los líderes empresariales están tratando de entender cómo gestionar la incertidumbre en torno a las cadenas de suministro, los inventarios y la inflación.” Goolsbee (Fed): “Los recortes de tasas de interés siguen siendo posibles dentro de un horizonte de 10 a 16 meses.”

“A pesar de la volatilidad, considero que los fundamentos de la economía siguen siendo sólidos; de no ser por los aranceles y la incertidumbre, las tasas podrían eventualmente bajar.”

“Las tasas de interés aún se mantienen dentro de rangos históricos. Si surgiera una crisis relacionada con la estabilidad fiscal de EE. UU., las tasas podrían subir.”

“Las preocupaciones sobre la estabilidad financiera están actualmente sobredimensionadas.”

“Si los rendimientos de largo plazo están subiendo, eso puede afectar directamente la actividad económica real y sería incorporado al análisis de la Fed.”

“Existe preocupación respecto a que los datos estén rezagados, y que decisiones anteriores puedan generar consecuencias más graves.”

“Si los aranceles resultaran en un escenario de estanflación, ese sería el peor escenario posible para el banco central.”

“A corto plazo, la Fed necesita esperar a que se asiente el polvo—la barrera para actuar es más alta hasta entonces.”

“Las empresas están preocupadas de que los anuncios de política futura interrumpan las cadenas de suministro y ejerzan presión alcista sobre los precios.”

“Aranceles del 50 % representarían una amenaza severa para las cadenas de suministro.”

“Un arancel del 50 % sobre la UE sería de una magnitud completamente distinta a las condiciones actuales.”

"Un arancel del 50 % sobre la UE sería de una magnitud completamente distinta a las condiciones actuales."

"Las empresas le dicen a la Fed que quieren coherencia en la política antes de tomar decisiones importantes — CNBC." EUR/USD (Marco temporal de 1 hora) El par EUR/USD ha detenido su alza justo en el retroceso de Fibonacci del 61,8 % del movimiento bajista iniciado en la segunda mitad de abril. Fuente: xStation5

