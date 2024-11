Minutas de la última reunión de la FED 🗽

La ma帽ana de hoy est谩 dominada por el d贸lar, que registra otra sesi贸n fuerte, despu茅s de que Trump advirtiera de que aumentar谩 los aranceles a los productos chinos en otro 10% y anunciara aranceles del 25% a los productos de Canad谩 y M茅xico. Los inversores prestar谩n especial atenci贸n a la moneda estadounidense en vista de los pr贸ximos datos de confianza del consumidor y las actas de la 煤ltima reuni贸n de la Reserva Federal. El mercado puede ser particularmente sensible a los comentarios que reducen la probabilidad de un recorte de tipos en diciembre. Las declaraciones de Kashkari y Goolsbee sugieren que todav铆a puede haber cierta discordia dentro de la Fed sobre el nivel de la tasa de inter茅s neutral. La macroeconom铆a europea de hoy est谩 dominada por los comentarios de los miembros del Banco Central Europeo. Calendario econ贸mico 09:30 - Balanza comercial de Hong Kong Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Importaciones: 4,6% interanual previsto frente al 1,4% anterior.

Exportaciones: 6,7% interanual previsto frente al 4,7% anterior. 15:00 - EE. UU. - Case/Schiller: 4,7% previsto frente al 5,2% anterior 16:00 - EE. UU. - Ventas de viviendas (octubre): 725.000 frente a 738.000 (0,3% intermensual frente al 0,3% anterior). Ventas de viviendas nuevas: -1,8% interanual frente al 4,1% en septiembre. 16:00 - EE. UU. - Confianza del consumidor seg煤n Conference Board: 111,35 previsto frente al 108,7 anterior. 16:00 - Reserva Federal de Richmond: 11 previsto frente a -14 anterior. 20:00 - Minutas de la 煤ltima reuni贸n de la FED 聽 Discursos de banqueros del BCE 14:00 - Centento

16:00 - Villeroy

11:00 - Rehn 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "