Minutas del FOMC: se confirma el tono restrictivo, pero el EURUSD rebota de todos modos

Principales conclusiones de las minutas del FOMC de junio:

Decisión sobre las tasas: Todos los miembros de la Reserva Federal respaldaron la decisión de junio de mantener las tasas de interés sin cambios.

Todos los miembros de la respaldaron la decisión de junio de mantener las sin cambios. Riesgo de volver a subir las tasas: Casi todos los integrantes del comité señalaron que, si la elevada inflación persiste, probablemente será necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria.

Casi todos los integrantes del comité señalaron que, si la elevada inflación persiste, probablemente será necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria. Nuevos factores proinflacionarios: La mayoría de los participantes señaló escenarios en los que la inflación permanecería elevada debido a la demanda relacionada con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) , el conflicto en Medio Oriente y los aranceles. Por esta razón, los miembros de la Fed decidieron elevar sus proyecciones de inflación para 2026 y 2027 en comparación con las estimaciones de marzo.

La mayoría de los participantes señaló escenarios en los que la inflación permanecería elevada debido a la demanda relacionada con el desarrollo de la , el conflicto en y los aranceles. Por esta razón, los miembros de la decidieron elevar sus proyecciones de inflación para y en comparación con las estimaciones de marzo. Expectativas de inflación: La mayoría de los responsables de la política monetaria considera que existe un alto riesgo de que una inflación prolongada afecte negativamente las expectativas inflacionarias de los consumidores, provocando un "desanclaje" de estas.

La mayoría de los responsables de la política monetaria considera que existe un alto riesgo de que una inflación prolongada afecte negativamente las expectativas inflacionarias de los consumidores, provocando un "desanclaje" de estas. Cambio de postura (eliminación del "sesgo hacia la flexibilización"): La mayoría de los miembros estuvo a favor de eliminar del comunicado anterior el lenguaje que sugería un sesgo hacia una flexibilización monetaria, es decir, hacia futuros recortes de tasas.

La mayoría de los miembros estuvo a favor de eliminar del comunicado anterior el lenguaje que sugería un sesgo hacia una flexibilización monetaria, es decir, hacia futuros recortes de tasas. Nueva estrategia de comunicación: Una amplia mayoría considera beneficioso acortar el comunicado del FOMC . También se acordó que el comunicado debe transmitir de forma más directa el compromiso con el llamado doble mandato, poniendo especial énfasis en el restablecimiento de la estabilidad de precios.

Una amplia mayoría considera beneficioso acortar el comunicado del . También se acordó que el comunicado debe transmitir de forma más directa el compromiso con el llamado doble mandato, poniendo especial énfasis en el restablecimiento de la estabilidad de precios. Estado de la economía: El equipo técnico de la Fed redujo ligeramente sus proyecciones de crecimiento del PIB respecto a abril. Sin embargo, los responsables de la política monetaria consideran que el mercado laboral se mantendrá estable en el corto plazo.

¿El tono de las minutas y de la reunión de junio fue realmente restrictivo? Sí, puede afirmarse que el tono reflejado en las minutas es claramente restrictivo, aunque no existe una declaración explícita de que sea necesaria una subida de las tasas de interés en este mismo momento, algo que podría haber aportado cierto alivio al mercado. También vale la pena recordar que la reunión de la Fed se celebró en un momento en el que el sentimiento general era marcadamente favorable a nuevas alzas de tasas y que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, moderó ligeramente su postura durante el reciente simposio económico de Sintra.

No obstante, la eliminación de la referencia que sugería futuros recortes de tasas, conocida como "easing bias", y la intención de simplificar el comunicado para centrarlo en la estabilidad de precios, representan una señal clara: la Fed está dejando de prometer recortes de tasas y endureciendo su postura. El banco central busca frenar la especulación del mercado sobre una futura flexibilización monetaria. Aunque recientemente surgieron expectativas de que la Fed podría volver a considerar recortes tras la caída de los precios del petróleo, las últimas minutas no dejan lugar a dudas.

¿Cómo perciben los miembros la inflación? Los integrantes del FOMC consideran que la inflación actual es extremadamente persistente y está impulsada por factores inéditos. La mayor sorpresa es la identificación abierta del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) como un factor inflacionario, aunque para el mercado laboral este mismo factor podría interpretarse de manera muy diferente. La demanda de chips, centros de datos y electricidad, junto con la guerra en Medio Oriente y las guerras comerciales, está generando nuevas presiones sobre los precios. Las proyecciones de inflación para los próximos años fueron revisadas al alza, reflejando que la Fed se prepara para una lucha larga y compleja contra la inflación, al tiempo que teme que la sociedad termine acostumbrándose a niveles elevados de precios, es decir, al desanclaje de las expectativas.

¿Existe temor a volver a subir las tasas? Definitivamente sí, y esta es la conclusión más importante para los mercados. Aunque actualmente observamos un rebote del EURUSD, las minutas confirman que la postura restrictiva no se limita únicamente a Kevin Warsh. La declaración explícita de que "casi todos" los responsables de la política monetaria están dispuestos a endurecer la política monetaria, es decir, a subir las tasas de interés si la inflación no cede, cambia por completo la narrativa del mercado. Las minutas muestran que la Fed no solo ha abandonado completamente su postura moderada, sino que, ante nuevos riesgos inflacionarios, la posibilidad de que el mercado vuelva a descontar una subida de tasas en septiembre ya no parece tan exagerada. La combinación de un crecimiento del PIB más lento, pero con un mercado laboral que sigue siendo sólido, ofrece a la Reserva Federal un margen de maniobra importante: la economía aún no muestra señales de deterioro suficientes como para justificar recortes de tasas. De este modo, la Fed puede concentrarse plenamente en controlar la inflación, incluso si ello implica un nuevo aumento de las tasas. Sin embargo, es importante destacar que no se realizó una declaración explícita en ese sentido y que, debido a la reducción de la orientación futura (forward guidance), probablemente tampoco se hará, dejando al mercado especulando sobre cuál será la próxima decisión de la Reserva Federal.

El EURUSD se acerca a la zona de 1,1430 tras la publicación de las minutas

El EURUSD pone a prueba los máximos del día pese al evidente tono restrictivo de las minutas. No obstante, vale la pena señalar que no existe una declaración clara de que las subidas de tasas sean inminentes, sino únicamente que ese escenario podría materializarse si los riesgos inflacionarios persisten. A partir de ahora, todo dependerá de Donald Trump y de la evolución de los precios del petróleo. Fuente: xStation5