Moderado optimismo entre los mercados bursátiles de EE.UU. ante datos ISM servicios y resultados corporativos mixtos

La sesión de hoy en EE.UU. inicia con cierto optimismo moderado, mientras los inversionistas evalúan múltiples reportes trimestrales. Además, a las 16:00 CET se conocerán datos clave del ISM PMI servicios EE.UU., los cuales podrían determinar el tono futuro de la Fed y el ánimo del mercado. Análisis técnico del Nasdaq (US100) El US100, que representa al Nasdaq‑100, cotiza apenas 0,05 % al alza respecto al cierre de ayer. Mantiene una tendencia alcista clara, respaldada por sus medias móviles exponenciales de 50, 100 y 200 días. Las Bandas de Bollinger muestran que el índice está dentro del rango estadístico de las últimas 14 sesiones. El soporte crítico se mantiene en el límite inferior de las bandas (–2 desviaciones estándar) y en la EMA de 50 días. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias corporativas: resultados con contrastes Palantir Technologies: +6 % La acción sube tras superar expectativas en ingresos y utilidad neta. Además, entregó una guía excepcional para el próximo trimestre y el año fiscal completo. La gerencia atribuye el impulso al aumento de demanda por soluciones de IA y a una base corporativa creciente. Vertex Pharmaceuticals: –15 % A pesar de exceder expectativas con ingresos por USD 2.960 millones (+12 % interanual) y un EPS de USD 4,52, las acciones caen. La razón: el abandono del desarrollo analgésico VX‑993 tras fallar en ensayos de fase II. Sostuvo su proyección de ingresos 2025 entre USD 11.850 y 12.000 millones (+8 %), pero el mercado reaccionó con recelo. Hims & Hers: –13 % Ingresos de USD 544,8 millones (+73 % interanual), aunque quedaron levemente por debajo del consenso. La caída del segmento de medicamentos GLP-1 (de USD 230 a 190 millones) impactó negativamente, atribuido a pérdida de suscriptores y desafíos regulatorios. Caterpillar: –4 % El EPS de USD 4,72 decepcionó, aunque los ingresos cercanos a USD 16.600 millones cumplieron expectativas. La guía ajustada considera un impacto por aranceles de entre USD 1.300 y 1.500 millones en 2025. Aun así, mantiene buena posición de caja y sólida generación de flujo de efectivo. Archer-Daniels-Midland (ADM): –4 % Ingresos de USD 21.170 millones, ligeramente por debajo de los USD 21.500 millones esperados. El EPS ajustado fue de USD 0,93 (vs. 0,80 esperado). La empresa redujo su guía para 2025 a USD 4,00 por acción debido al efecto de aranceles por hasta USD 1.500 millones. A pesar del impacto, afirmó que mantendrá su estrategia de costos e inversiones, y optimizará operaciones en la segunda mitad del año. __________

