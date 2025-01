Muchos mercados están cerrados o tienen sesiones acortadas para la víspera de Año Nuevo

Los mercados se enfrentan a una sesión más corta en el último día de negociación de 2024, con muchas bolsas mundiales cerradas o con horarios reducidos para la víspera de Año Nuevo. La atención se centrará en los indicadores económicos de EE. UU., ya que los operadores evaluarán el impulso económico de cara a 2025. Los informes de inventario de la EIA también llamarán la atención dada la reciente volatilidad del precio del petróleo. Se espera que los volúmenes de negociación se mantengan reducidos debido a las vacaciones de fin de año. Comunicados económicos 16:00 - Estados Unidos Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil S&P/Case-Shiller 20 YoY - Previsión: 4,1%, Anterior: 4,6%

Índice de precios de la vivienda YoY - Anterior: 4,4%

Índice de precios de la vivienda MoM - Anterior: 0,7% 21:30 - Informes de la CFTC 22:30- Estados Unidos - Inventario semanal de petróleo crudo API - Anterior: -3,20M Cierres de mercado y cierres anticipados Cierres de día completo: Alemania (Año Nuevo)

Suiza (Año Nuevo)

Italia (Año Nuevo)

Brasil (Año Nuevo)

Corea del Sur (Fin de año)

Japón (Festivo)

Australia (Festivo) Cierres anticipados: Singapur - 12:00

Hong Kong - 12:00

Reino Unido - 12:30

Nueva Zelanda - 12:45

España - 14:00

Francia - 14:05

Australia - 14:10

Bonos estadounidenses - Cierre anticipado

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "