Musk evalúa fusión estratégica de SpaceX con Tesla o xAI

La visión de Elon Musk por unificar sus dominios tecnológicos parece ser la próxima fase de ejecución. Según informes de Bloomberg News y Reuters, el multimillonario está evaluando la posibilidad de fusionar SpaceX con Tesla Inc. o, en una ruta alternativa, con su firma de inteligencia artificial xAI. Este movimiento no solo representaría una consolidación de su patrimonio, sino la creación de un ecosistema industrial y tecnológico sin precedentes que integraría la automoción, la exploración espacial y la computación avanzada.

Tras el cierre de la sesión del jueves, las acciones de Tesla cayeron hasta un 5% (hoy día la acción avanza con una rentabilidad de +4,7% aproximadamente), consolidando una capitalización de mercado cercana a los 1,56 billones de dólares. Esta cifra es similar a la valoración de 1,5 billones de dólares que SpaceX busca alcanzar en su próxima salida a bolsa, lo que facilitaría una unión de iguales en términos de valor patrimonial.



Sinergias operativas

La viabilidad de este conglomerado encuentra su base en sinergias técnicas. El plan de Musk contempla que SpaceX despliegue centros de datos en órbita para procesar las complejas operaciones de IA de xAI, aprovechando el vacío espacial para la refrigeración y la conectividad global de Starlink. En este esquema, Tesla aportaría su experiencia en sistemas de almacenamiento de energía y baterías para alimentar dichos centros con energía solar, mientras que el cohete Starship actuaría como el transporte logístico para llevar los robots Optimus de Tesla hacia la Luna y Marte.

Indicios legales

Existen pruebas legales que sugieren que esta operación ya está en marcha. El portal de negocios de Nevada reveló el registro, el pasado 21 de enero, de dos entidades legales denominadas “merger sub” (sub de fusión), las cuales cuentan con Bret Johnsen, el director financiero de SpaceX, como oficial registrado. Estos instrumentos legales suelen utilizarse específicamente para facilitar fusiones y adquisiciones, lo que otorga una base sólida sobre el intercambio de acciones entre estas firmas.

Este proceso de consolidación ocurre en la antesala de la oferta pública inicial (IPO) de SpaceX, que tiene la mirada puesta en junio de 2026 para debutar en bolsa, buscando recaudar hasta 50.000 millones de dólares. Instituciones financieras como Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley ya se preparan para liderar la operación, mientras que plataformas como Robinhood compiten por un rol que permita el acceso masivo de inversores minoristas. Esta fusión podría ser clave para que Musk presente a SpaceX no solo como una empresa de cohetes, sino como un núcleo de una infraestructura tecnológica interplanetaria totalmente integrada.



Análisis técnico

La cotización de Tesla oscila actualmente en torno a los US$ 432,55, manteniendo una tendencia alcista que, sin embargo, ha comenzado a mostrar señales de un agotamiento gradual en su fuerza compradora. Esta pérdida de momentum se refleja en un RSI de 48,7 puntos, situándose en una zona neutral que evidencia la falta de impulsos agresivos en la negociación actual.

La EMA de 50 periodos (US$ 437,85) y la EMA de 200 (US$ 436,60) presentan una estrechez significativa. Esta convergencia de medias móviles indica un periodo de indecisión o squeeze técnico, donde el mercado busca un estímulo definitivo para resolver su dirección. Si la acción logra consolidar este soporte y recuperar el apetito de los inversionistas, el objetivo natural sería testear la resistencia histórica de los US$ 490,06, un nivel de relevancia marcado el 18 de diciembre de 2024.

Por el contrario, si la incertidumbre respecto a los movimientos estratégicos de la compañía persiste (esta supuesta fusión en este caso) y el precio no logra sostener sus promedios móviles, es probable que presenciemos una reversión de tendencia. En este escenario bajista, el activo buscaría apoyo en el soporte crítico de los US$ 385,07, un nivel que ha servido como base operativa en fechas como el 28 de enero y el 21 de noviembre de 2025. La resolución de este estrechamiento de medias será determinante para definir si el sesgo alcista de largo plazo prevalece o si se inicia una fase de corrección profunda.

Fuente: xStation5

