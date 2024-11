Nasdaq-100 cae un 1,1% a pesar de los sólidos resultados de beneficios de Microsoft 📊Meta Platforms con una previsión parcialmente decepcionante

Microsoft: las acciones suben casi un 2,5% en las operaciones posteriores al cierre de EE. UU. Ingresos: 65 600 millones de d贸lares frente a los 64 510 millones de d贸lares previstos 14,2 % interanual (16 % interanual)

Beneficios por acci贸n (BPA): 3,30 d贸lares frente a los 3,03 d贸lares previstos. (ingresos netos de 24 700 millones de d贸lares, 11 % interanual)

Ingresos de Microsoft Cloud: 38 900 millones de d贸lares frente a 38 110 millones de d贸lares (33 % interanual)

Ingresos por juegos en aumento del 43 % interanual (adquisici贸n de Activision Blizzard)

Ingresos por hardware de Xbox en descenso de casi el 30 % interanual

Los mercados ven las fuertes beneficios como una se帽al de que la IA est谩 mejorando realmente el negocio general de Microsoft, impulsando las ventas de productos Meta Platforms: las acciones bajaron un 3 % en las operaciones posteriores al cierre Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Ingresos: 40 590 millones de d贸lares frente a los 40,25 d贸lares previstos

Beneficios por acci贸n (BPA): 6,03 d贸lares frente a los 5,25 d贸lares previstos

Meta elev贸 el gasto de capital de punto medio del a帽o fiscal 2024 de $38-40 mil millones ($37-40 mil millones anteriormente) recortando los gastos totales a $96-98 mil millones ($96-99 mil millones anteriormente), una buena se帽al para los proveedores de hardware de IA

La compa帽铆a prev茅 ventas en el cuarto trimestre de $45 mil millones a $48 mil millones frente a los $46,09 mil millones estimados por Wall Street

A pesar de la fuerte din谩mica de crecimiento y el enorme repunte de los ingresos netos, los mercados est谩n parcialmente decepcionados con las previsiones de ventas de la compa帽铆a 聽 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "