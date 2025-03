⏫ Nasdaq 100 sube 1.2%

Los índices en Wall Street repuntan tras los ajustes de política de la Fed y los planes de reducción del balance. El Nasdaq 100 sube un 1% hoy, en comparación con una subida del 0,5% justo antes de la decisión de la Fed, compensando en gran parte las pérdidas de ayer. Los índices de EE. UU. reaccionan positivamente a "malas noticias". La Fed ha reducido significativamente sus previsiones de crecimiento económico y ha señalado una alta incertidumbre en su comunicado. Los mercados interpretan esto como una señal de posibles recortes de tasas, aunque la Fed no ha cambiado sus proyecciones sobre la cantidad de recortes este año o en los próximos. Al mismo tiempo, la Fed ajusta su plan de reducción de balance, ahora con la intención de eliminar solo 5.000 millones de dólares en bonos del Tesoro por mes, en comparación con el objetivo anterior de 25.000 millones de dólares. Sin embargo, mantendrá el ritmo de reducción de valores respaldados por hipotecas en 35.000 millones de dólares mensuales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Nasdaq 100 sigue rebotando, recuperando en gran medida las caidas de ayer. El discurso de Powell se acerca y aún podría tener un impacto significativo en el mercado.

