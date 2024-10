Nasdaq cae tras comentarios de Williams

🗽Nasdaq cae 2.22% tras comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York El Nasdaq registró una fuerte caída del 2.22% el viernes, luego de los comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien destacó que los datos de contratación de agosto no fueron una sorpresa, dado el contexto de una desaceleración económica y un enfriamiento del mercado laboral.



En una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, Williams señaló que la política monetaria se encuentra "en una buena posición" y sugirió que la reducción de las tasas será clave para mantener el equilibrio del mercado laboral, evitando un debilitamiento económico mayor del necesario.



Tras estas declaraciones, el Nasdaq rompió su primer objetivo técnico mínimo y ahora se dirige hacia la segunda caída proyectada en los 18.229 puntos, reflejando el nerviosismo del mercado ante las señales de una posible desaceleración más pronunciada en la economía estadounidense. Fuente: xStation 5

