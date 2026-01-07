Nasdaq100 con reacción mixta a los informes de JOLTS/PMI/Pedidos

EE.UU.: indicadores macroeconómicos
PMI de Servicios ISM (EE.UU.): 54,4 vs. 52,2 esperado (previo 52,6)
-
Precios pagados: 64,3 vs. 65,4 previo
-
Nuevos pedidos: 57,9 vs. 52,9 previo
-
Empleo: 52,0 vs. 48,9 previo
Ofertas de empleo JOLTS (EE.UU.): 7,146 millones
(estimado 7,647 millones; previo 7,670 millones; revisado 7,449 millones)
-
Tasa de vacantes: 4,3% (previo 4,6%; revisado 4,5%)
-
Renuncias: 3,161 millones (estimado 2,995 millones; previo 2,941 millones; revisado 2,973 millones)
-
Tasa de renuncias: 2,0% (previo 1,8%; revisado 1,9%)
-
Despidos: 1,687 millones (estimado 1,816 millones; previo 1,854 millones; revisado 1,850 millones)
-
Tasa de despidos: 1,1% (previo 1,2%)
Pedidos de bienes durables (EE.UU.) – octubre (m/m): -2,2%
(estimado -2,2%; previo -2,2%)
-
Bienes durables excluyendo transporte (m/m): 0,1% (estimado 0,2%; previo 0,2%)
-
Pedidos de bienes de capital no defensa excl. aeronaves (m/m): 0,5% (previo 0,5%)
-
Envíos de bienes de capital no defensa excl. aeronaves (m/m): 0,8% (previo 0,7%)
Lectura general:
Sólido dato del ISM de servicios, con la actividad del sector expandiéndose en diciembre al ritmo más rápido en más de un año, impulsada por una demanda robusta y una mejora en la contratación. En contraste, los datos JOLTS muestran debilidad. Pese a este mix, la presión inicial sobre la renta variable estadounidense se revirtió. En conjunto, los informes no apuntan a una única conclusión clara para el mercado: la debilidad del mercado laboral y de los pedidos de bienes durables se compensa con PMI de servicios elevados. No obstante, el rápido rebote de las acciones tras la publicación podría indicar que el mercado incrementa la probabilidad de futuros recortes de tasas en EE.UU., un escenario generalmente favorable para la renta variable.
Nasdaq 100 (M1)
Fuente: xStation5
_______
