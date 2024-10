⏬NATGAS cae un 6,9%

Las cálidas temperaturas de EE. UU. reflejan el otoño y el invierno suaves del año pasado, lo que reduce la demanda de gas para calefacción El gas natural continúa con sus fuertes caídas (-6,9% hoy, con futuros cayendo aproximadamente un 8% con entrega en noviembre a $2,360/mmBtu y diciembre a $2,86/mmBtu). Hoy se ha movido por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci 78,6. Vale la pena señalar que antes de los últimos 3 rollovers hubo presión a la baja sobre el precio. El rollover actual del contrato de noviembre al contrato de diciembre será el penúltimo rollover al alza. Del contrato de enero a los contratos de verano veremos un retroceso, con marzo de 2025 cotizando a una prima mínima récord sobre abril de 2025 de solo 5 centavos por mmBtu. Las perspectivas a 10 días muestran temperaturas altas continuas. Fuente: Bloomberg Finance LP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Durante las últimas semanas, hemos visto un aumento menor en las existencias de lo que sugeriría la estacionalidad, aunque esta tendencia está cambiando como lo demuestran dos semanas consecutivas de inyecciones por encima de lo normal, la primera vez desde octubre de 2023. Existe la posibilidad de que los beneficios de inventario se acerquen al nivel de 100 bcf en las próximas 2-3 semanas, respaldadas por el aumento de los niveles de producción que han aumentado en 1,6 bcfd en los últimos cuatro días hasta 102,8 bcfd. En vista de esto, es muy probable que con el inicio real de la temporada de calefacción, también comiencen mayores caídas de precios, sobre todo teniendo en cuenta que los especuladores han convertido sus posiciones en posiciones cortas netas por primera vez desde abril. Los inventarios han crecido más de lo esperado recientemente con 82 mil millones de pies cúbicos la semana pasada, ligeramente por debajo de los 76 mil millones esperados y más alto que los 55 mil millones de pies cúbicos anteriores. Fuente: Bloomberg Finance LP. Los niveles actuales de almacenamiento están aproximadamente un 5 % por encima de las normas estacionales, y se prevé que la demanda aumente de 99,1 bcfd esta semana a 101,5 bcfd la semana que viene, aunque este pronóstico es inferior a las estimaciones anteriores. Después de que NATGAS se haya movido por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci de 78,6, tocó la EMA de 15 días. Podemos sospechar que creará soporte. Si se rompe, la EMA de 30 días en 2,711 podría volver a probarse. Fuente: xStation

