⏫NATGAS sube un 5%

❄️Una fuerte caída de las temperaturas previstas para finales de noviembre y principios de diciembre está impulsando los precios del gas natural a sus niveles más altos desde junio. Los contratos subieron significativamente a mitad de semana, con precios que alcanzaron los 3,10 USD/MMBTU, el nivel más alto desde junio. Curiosamente, esto se produce justo antes de la renovación de contratos, que históricamente ha visto los precios bajar en los 1-2 días previos al evento. Sin embargo, las ganancias de hoy están impulsadas por un marcado cambio en las previsiones meteorológicas de EE. UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las previsiones apuntan a una caída significativa de las temperaturas a finales de noviembre y diciembre, un marcado contraste con las previsiones más cálidas emitidas hace apenas dos días. Fuente: Bloomberg Finance LP El número de grados-día de calefacción en EE. UU. ha aumentado significativamente por encima del promedio de 5 años. Con precios que subieron más del 5% hoy, alcanzando los $3,10/MMBTU, el nivel más alto desde junio, y con el repunte programado para después de la sesión de mañana, un precio sostenido en los niveles actuales podría hacer que los precios posteriores al repunte abran cerca de los $3,30/MMBTU, el nivel más alto desde enero. Si bien la estacionalidad sugiere que las caídas deberían comenzar esta semana, el empeoramiento de las previsiones meteorológicas podría impulsar los precios aún más hacia el rango de $3,50-4,00/MMBTU. Fuente: xStation5

