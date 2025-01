Nerviosismo en los mercados: el VIX sube 10%

🎢El VIX se dispara un 10%: el mercado en pánico por DeepSeek. Las tecnológicas se desploman con el US100 cayendo un 3.3%. El índice de volatilidad VIX registra un incremento del 10%, marcando uno de los mayores máximos recientes de incertidumbre en Wall Street. Las acciones tecnológicas continúan desplomándose, arrastrando al US100, que cae un 16%, mientras el anuncio del modelo de inteligencia artificial DeepSeek V3 desencadena una liquidación masiva. Impacto directo en las tecnológicas Nvidia lidera las caídas con un desplome del 13%, perdiendo 465.000 millones de dólares en valor de mercado. La reacción se extiende a otros gigantes tecnológicos como Amazon y Meta Platforms, intensificando el temor a un efecto de desapalancamiento que podría provocar una ola de llamadas de margen en el Nasdaq. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Claves del nerviosismo: DeepSeek V3 desafía a los modelos occidentales con resultados avanzados y una inversión mínima de 6 millones de dólares , amenazando las estrategias de inversión en infraestructura de inteligencia artificial.

refleja un aumento significativo en la percepción de riesgo, acercándose a niveles no vistos desde diciembre. La presión sobre las tecnológicas podría intensificar la volatilidad durante el resto de la sesión. Con los mercados ya operando, la volatilidad sigue siendo protagonista. La preocupación de los inversores se centra en el impacto a largo plazo del modelo de DeepSeek y su capacidad para reconfigurar el liderazgo en inteligencia artificial. La combinación del aumento del VIX y la caída de las tecnológicas marca una jornada crítica para el mercado, mientras la atención se centra en el posible cambio de flujos hacia nuevos líderes en innovación. Fuente: xStation5.

