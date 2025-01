Netflix sube un 1,5% antes de la publicación de resultados de hoy📊¿Cuáles son las expectativas de Wall Street?

Netflix (Netflix Inc.) es la primera gran empresa tecnol贸gica estadounidense que reportar谩 sus beneficios durante esta temporada de resultados, tras la sesi贸n de hoy en Wall Street. Los inversores y analistas est谩n muy atentos a los resultados, centr谩ndose en m茅tricas financieras clave, crecimiento de suscriptores e iniciativas estrat茅gicas que podr铆an influir en la trayectoria de la empresa en la industria del streaming. El mercado de opciones sugiere incluso un cambio del 7.5% en el precio de las acciones despu茅s del informe, ya que los inversores apuestan por casi duplicar los beneficios en t茅rminos interanuales. El precio de las acciones de Netflix ha aumentado casi un 80% en el 煤ltimo a帽o. Expectativas de Wall Street Ingresos: Los analistas pronostican ingresos del cuarto trimestre de aproximadamente $10,100 millones, lo que representa un incremento del 14.9% respecto a los $8,830 millones del mismo trimestre del a帽o anterior.

Beneficio por acci贸n (BPA): La estimaci贸n consensuada para el BPA es de $4.20, lo que indica un crecimiento significativo del 99.1% interanual frente a los $2.11 del cuarto trimestre de 2023. Netflix se espera que haya concluido el cuarto trimestre con aproximadamente 290.9 millones de suscriptores globales, m谩s del 10% respecto a los 260.3 millones del a帽o anterior. Este informe de beneficios ser谩 el 煤ltimo en incluir cifras trimestrales de suscriptores, ya que la empresa centrar谩 su atenci贸n en las m茅tricas financieras de desempe帽o. Netflix tiene como objetivo duplicar sus ingresos por publicidad en 2025, dependiendo del crecimiento de las membres铆as con niveles de anuncios. El informe del cuarto trimestre mostrar谩 si este escenario es realmente posible. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La introducci贸n de deportes en vivo, incluidos juegos de la NFL y el evento de boxeo "Tyson vs. Paul", probablemente atrajo nuevos suscriptores e increment贸 el compromiso de los usuarios.

El lanzamiento de la segunda temporada de "El Juego del Calamar" y otras series originales probablemente contribuy贸 al crecimiento y la retenci贸n de suscriptores durante el trimestre.

El nivel de suscripci贸n con publicidad de Netflix sigue siendo un punto focal para la diversificaci贸n de ingresos. La empresa busca duplicar sus ingresos publicitarios en 2025, dependiendo del crecimiento de las membres铆as con anuncios.

Adem谩s, se anticipa un posible aumento en los precios de las suscripciones, aunque los analistas creen que estos ajustes ser谩n manejables sin impactar significativamente el crecimiento de suscriptores.

Se espera que el n煤mero de suscriptores globales de Netflix muestre un aumento, con pron贸sticos que oscilan entre 3 y 5 millones de nuevos suscriptores netos durante el trimestre. Regiones como Asia-Pac铆fico y Am茅rica Latina probablemente lideren este crecimiento frente a una desaceleraci贸n relativa en Am茅rica del Norte y Europa. Netflix (D1) 聽 Fuente: xStation5

