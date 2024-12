Netflix y Disney logran récords de audiencia durante los eventos deportivos de las fiestas 📺

Netflix (NFLX.US) y Disney (DIS.US) destacan con s贸lidos resultados de audiencia durante los grandes eventos deportivos de las fiestas en el mercado de EE.UU. En promedio, cada partido de la NBA transmitido el 25 de diciembre atrajo a unos 5.25 millones de espectadores, con el pico de audiencia alcanzado en el enfrentamiento entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, que lleg贸 a 8.32 millones de fan谩ticos, estableciendo un r茅cord de audiencia en los 煤ltimos cinco a帽os. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Para Disney, esto representa una excelente noticia debido a su presencia en este mercado a trav茅s de los canales ESPN. Gracias a los derechos de transmisi贸n de la NBA, Disney registr贸 un aumento del 4% en la audiencia este a帽o, y las estad铆sticas de la temporada navide帽a muestran un incremento del 84% en el inter茅s deportivo en la plataforma en comparaci贸n con el a帽o anterior. Netflix tambi茅n triunfa en su segmento deportivo. La audiencia promedio de dos partidos de la NFL transmitidos durante Navidad fue de casi 25 millones, con el enfrentamiento entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans alcanzando un pico de 27 millones de espectadores, estableciendo un r茅cord en la historia del streaming de la NFL. Ambas compa帽铆as est谩n ampliando su presencia en el mercado deportivo, transformando la f贸rmula tradicional de las plataformas de streaming, usualmente asociadas con pel铆culas, series y documentales. Dado el 茅xito de este a帽o en el 谩mbito deportivo (incluyendo la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson, as铆 como los partidos de la NFL), es probable que estas empresas incrementen a煤n m谩s su enfoque en este segmento de entretenimiento.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "