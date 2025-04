Nóminas no agrícolas de EE. UU. y discurso del presidente de la Fed, Powell, en el foco de atención de los mercados

La situación en los mercados bursátiles mundiales sigue siendo tensa, e incluso la peor sesión desde el 16 de marzo de 2020 no ha logrado impulsar un repunte. En cambio, observamos una creciente incertidumbre ante el informe de NFP y el discurso de Powell. La Fed se encuentra en una posición difícil, ya que el crecimiento económico se está desacelerando y los riesgos de recesión están aumentando, mientras que las expectativas de inflación a corto y largo plazo se disparan, a pesar de que el impacto de los nuevos aranceles aún no se ha materializado ni afecta directamente a los precios. Los futuros de los índices estadounidenses cotizan a la baja; el sentimiento negativo también prevalece en la sesión europea.

Wall Street espera el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. de marzo a la 1:30 p. m. GMT.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene previsto hablar a las 4:25 p. m. GMT. Calendario Macroeconómico 14:30, EE. UU., Informe de Nóminas No Agrícolas (marzo): Variación prevista en el empleo no agrícola: +140.000 vs. +151.000 anterior Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Empleo en el sector privado: +135.000 vs. +140.000 anterior Sector manufacturero: disminución prevista de -1.000 vs. aumento de +10.000 anterior Tasa de desempleo: 4,1% prevista vs. 4,1% anterior Ingresos medias por hora: +4,0% interanual vs. +4,0% anterior (+0,3% intermensual vs. +0,3% anterior) Promedio de horas semanales: 34,2 vs. 34,1 anterior 14:30, Canadá, Variación del empleo (marzo): Prevista: +10.000 vs. +1.100 anterior Tasa de desempleo: 6,7% prevista vs. 6,6% anterior Discruso de Banco Central 16:25 – Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell 17:00 – Vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr 17:45 – Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller

