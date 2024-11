Noticias cripto: Bitcoin cae por debajo de los $91k después de alcanzar una zona cercana a su ATH 📌Las altcoins suben; Tezos sube un 40%

Bitcoin rompe el nivel de $92k y vuelve a probar m谩ximos hist贸ricos a pesar de dos d铆as seguidos de salidas netas de ETF; ahora cae nuevamente por debajo de $91k

Las criptomonedas m谩s peque帽as en un aumento alcista; Tezos, Algorand y Stellar ganan en el rango del 20-40%; Ethereum todav铆a por debajo de $3,200

El 铆ndice del d贸lar聽se debilita, pero los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 a帽os ganan simb贸licamente y se mantienen en 4.45%

Las alzas del mercado de valores de EE. UU. respaldan el apetito por el riesgo; S&P 500 y Nasdaq 100 suben 0.5% y 1%, respectivamente

Bitwise cotiza para la transici贸n del fondo de criptomonedas BITW a ETF (ETP) en la Bolsa de Valores de Nueva York; el fondo acumula criptomonedas "ponderadas por capitalizaci贸n" del top10. El mercado de criptomonedas est谩 muy optimista hoy, con un n煤mero de direcciones BTC con beneficios en torno al 98% y manteni茅ndose en una zona que hist贸ricamente ha demostrado ser un periodo de "sobrecalentamiento" que dura unos 20 d铆as de media. El mercado se est谩 acercando a este promedio hist贸rico hoy, y aunque los traders est谩n luchando por superar los 92.000 d贸lares, no est谩 descartado otro impulso alcista con fundamentos t茅cnicos s贸lidos y nuevas entradas de capital al mercado. Sin embargo, en las dos 煤ltimas sesiones se han producido salidas netas de los ETF estadounidenses, con una menor actividad de BlackRock (IBIT), lo que seg煤n algunos participantes del mercado puede indicar una posible distribuci贸n y un agotamiento gradual de la demanda. Los analistas de Bernstein esperan que el precio de BTC alcance los 200.000 d贸lares en 2024. La perspectiva de una regulaci贸n m谩s laxa en Estados Unidos y el desarrollo de negocios basados 鈥嬧媏n "De-Fi" est谩 mejorando el 谩nimo de los inversores que siguen el llamado mercado de altcoin; en el contexto de muchos de ellos, Ethereum parece actualmente bastante "d茅bil". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En las 煤ltimas sesiones se han producido salidas netas de fondos cotizados en bolsa en Fidelity y Ark Invest. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Tambi茅n estamos viendo salidas netas de los ETF de Ethereum, aunque la actividad en ellos es generalmente rastreable y desproporcionadamente menor que en Bitcoin. Esto representa cierta variaci贸n con respecto a ciclos anteriores, en los que Ethereum tend铆a a tener un desempe帽o mucho mejor durante la fase de "crecimiento del mercado de altcoin", no solo frente a Bitcoin, sino tambi茅n frente a otras criptomonedas m谩s peque帽as del top 20. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. El promedio de entradas a ETF durante las 煤ltimas 20 sesiones (un mes) se acerc贸 a niveles r茅cord en la primavera de 2024. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

