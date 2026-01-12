Noticias de Cripto: Bitcoin gana impulso 📈 ¿Se está formando un patrón de triángulo en Ethereum?

Las criptomonedas cotizan con sentimiento mixto, aunque la dinámica de precios aún deja espacio para una posible reanudación de las alzas a comienzos de 2026. Desde el punto de vista estadístico, enero ha sido positivo para Bitcoin en cerca del 50% de los casos, mientras que el primer trimestre, al igual que el cuarto, suele registrar avances.

El dólar estadounidense se debilitó tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien advirtió nuevamente sobre la interferencia de Donald Trump en la independencia del banco central. Powell calificó la investigación criminal vinculada a la renovación del edificio de la Fed y los ataques personales en su contra como una “cortina de humo” destinada a forzar una postura monetaria más laxa. Los índices de Wall Street reaccionaron con tibieza; de hecho, la persistencia de este conflicto podría reforzar la idea de que unas tasas de interés en EE. UU. cercanas a 1% son solo cuestión de tiempo.

Puntos clave del mercado cripto:

Bitcoin apenas reaccionó a la mayor compra de BTC de MicroStrategy desde julio de 2025. La compañía adquirió 13.627 BTC por USD 1.200 millones (frente a más de USD 2.000 millones en julio de 2025). Su precio promedio de compra asciende ahora a USD 75.000 por BTC , y el total en tenencia alcanza 687.000 BTC .

BitMine Immersion Technologies propuso que los accionistas aprueben una emisión masiva de acciones (actualmente cerca de 500 millones , que podrían subir hasta 50.000 millones ). Los fondos se destinarían a comprar Ethereum . La decisión se espera para el 15 de enero en la junta de accionistas; una aprobación podría respaldar el precio de Ethereum.

Standard Chartered recortó su proyección de precio para Ethereum a USD 7.500 a fines de 2026 , lo que aún implica un potencial de alza de 125% desde niveles actuales (aprox. 13 veces desde los USD 3.000 previos). El banco proyecta USD 22.000 por ETH a fines de 2028 y sobre USD 40.000 hacia 2030.

Las salidas netas de productos vinculados a Bitcoin totalizaron USD 681 millones en la primera semana de 2026, mientras que Ethereum registró USD 68,6 millones en salidas netas. Pese a señales “dovish” desde la Casa Blanca, el mercado sigue cauto respecto a la magnitud de los recortes de tasas en el primer semestre de 2026. La semana pasada, la mayor salida diaria de productos de BTC fue de USD 486 millones (martes), seguida por casi USD 400 millones (jueves) y cerca de USD 250 millones (viernes). El momentum sigue siendo desfavorable para el sector.

Bitcoin y Ethereum – gráfico diario (D1)

Bitcoin cotiza cerca de la EMA de 50 días (EMA50) en temporalidad diaria. El 27 de octubre de 2025 y el 5 de enero de 2026, esta media actuó como resistencia relevante. Una caída hacia USD 89.000 podría activar un nuevo impulso bajista, mientras que un avance hacia USD 95.000 abriría la puerta a alzas más sólidas, potencialmente apoyadas por compras forzadas de dealers asociadas al posicionamiento gamma (gamma negativa).

Fuente: xStation5

Ethereum cotiza dentro de un triángulo simétrico, una figura técnica que suele anticipar la continuación de la tendencia dominante (actualmente bajista). Al mismo tiempo, la acción del precio viene marcando mínimos crecientes, lo que introduce un elemento de equilibrio en el corto plazo.

Una caída por debajo de USD 3.000 podría reactivar la presión bajista y detonar un nuevo impulso a la baja, mientras que un movimiento por encima de USD 3.300 aumentaría la probabilidad de una ruptura alcista del triángulo. Este escenario sugiere que la fase de consolidación y baja volatilidad podría estar acercándose gradualmente a su fin.

Fuente: xStation5

_______

