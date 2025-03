Novo Nordisk registra su mayor caída en un día desde el 20 de diciembre 📉

Las acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) caen más del 5.5 por ciento hoy, tras la publicación de los resultados de la fase 3 de los ensayos clínicos de su nuevo medicamento contra la obesidad, CagriSema. Los resultados del estudio fueron positivos, mostrando que los pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad experimentaron una reducción del 15.7 por ciento en el peso corporal tras 68 semanas de tratamiento, en comparación con una pérdida del 3.1 por ciento en el grupo placebo. Sin embargo, las expectativas previas al informe del 20 de diciembre anticipaban una reducción del 25 por ciento en el peso. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Novo Nordisk cotizan actualmente en el nivel de soporte del año, en torno a los 550 DKK, una zona definida por la fase de consolidación previa al fuerte repunte de 2023 impulsado por los resultados positivos de su fármaco para la obesidad, Wegovy. Fuente: xStation La empresa indicó que el estudio confirmó la alta eficacia del medicamento y que planea presentar la solicitud de aprobación regulatoria en el primer trimestre de 2026. A pesar de los resultados positivos del ensayo, los inversionistas reaccionaron con una venta masiva significativa. La caída de hoy es la mayor en un solo día desde la venta masiva del 20 de diciembre, que ocurrió después de que la compañía publicara los primeros resultados de los ensayos con CagriSema. Las expectativas iniciales de la compañía proyectaban una reducción de peso del 25 por ciento, mientras que los datos de diciembre indicaban alrededor del 20 por ciento. Otro factor que pudo haber decepcionado a los inversionistas es la proporción de pacientes que optaron por la dosis máxima del medicamento, que fue aproximadamente del 61 por ciento. En este ensayo, los pacientes tenían la opción de autoajustar sus niveles de dosificación. Fuente: xStation

