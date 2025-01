Novo Nordisk sube en Bolsa 📢

Las acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) suben m谩s del 10% tras la publicaci贸n de los resultados de un ensayo cl铆nico de fase temprana para un nuevo tratamiento contra la obesidad. El estudio se centr贸 en una sustancia llamada amicretina, un agonista unimolecular del receptor de GLP-1 y amilina dise帽ado para administraci贸n subcut谩nea una vez por semana. Seg煤n los resultados, los pacientes experimentaron una reducci贸n del 9,7% en el peso corporal despu茅s de 20 semanas, del 16,2% despu茅s de 28 semanas y del 22,08% despu茅s de 36 semanas. Por el contrario, los tratados con placebo experimentaron un aumento de peso estimado del 1,9%, 2,3% y 2,0%, respectivamente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Con base en estos hallazgos, Novo Nordisk planea seguir desarrollando la amicretina cl铆nicamente para adultos con sobrepeso u obesidad. Precio de las acciones de Novo Nordisk 聽 聽 聽 Las acciones de Novo Nordisk han subido m谩s del 10% tras la noticia de los exitosos resultados del ensayo cl铆nico. Novo Nordisk ha estado en una tendencia a la baja desde mediados de 2024, llegando a caer por debajo de las 550 coronas danesas, un nivel no visto desde antes de la publicaci贸n de los primeros estudios significativos sobre el impacto potencial del f谩rmaco Wegovy en la reducci贸n del riesgo de enfermedades card铆acas en los pacientes, que la compa帽铆a present贸 en agosto de 2023.

