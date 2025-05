Novo Nordisk y Hims & Hers firman una alianza para la distribución de Wegovy 💉

Novo Nordisk (NOVOB.DK) anunci贸 una alianza con Hims & Hers (HIMS.US), una plataforma de telemedicina que ofrece, entre otros servicios, la venta de medicamentos. La alianza permitir谩 que Hims & Hers venda Wegovy, el medicamento para la p茅rdida de peso de Novo Nordisk. Este anuncio es particularmente significativo porque Hims & Hers hab铆a vendido anteriormente una versi贸n compuesta m谩s barata de Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound de Eli Lilly, durante el periodo en que estos medicamentos fueron incluidos en la lista de escasez de la FDA. Una vez que los fabricantes resolvieron sus problemas de suministro, la venta de versiones compuestas se volvi贸 ilegal, lo que amenaz贸 significativamente el rendimiento de ventas de Hims & Hers. Como resultado, las acciones de la compa帽铆a cayeron m谩s de un 60% desde los m谩ximos de febrero. La nueva alianza con Novo Nordisk brinda una oportunidad para mantener una fuerte demanda de los tratamientos contra la obesidad, lo que hizo que las acciones de Hims & Hers subieran aproximadamente un 30% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las acciones de Hims & Hers borran todas las p茅rdidas de abril en la preapertura. Fuente: xStation Para Novo Nordisk, la colaboraci贸n abre nuevos canales de distribuci贸n para sus medicamentos contra la obesidad en un segmento de mercado clave, un 谩rea que constituye una fuente principal de ingresos para la compa帽铆a. Tras conocerse la noticia, las acciones de Novo Nordisk subieron alrededor de un 3%. La acci贸n de Novo Nordisk ha permanecido en una fuerte tendencia bajista desde mediados de 2024, con una aceleraci贸n en el ritmo de ca铆das desde comienzos de 2025. La compa帽铆a ha perdido aproximadamente un 60% de su valor desde los m谩ximos de julio. Fuente: xStation

