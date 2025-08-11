El peso mexicano mantiene sesgo débil en la segunda parte de la jornada

El peso mexicano operó con comportamiento lateral y tono bajista en la segunda parte del día, moviéndose en un rango entre 18.69 y 18.57, lo que la dejó entre las divisas emergentes con menor rendimiento en la sesión. El panorama estuvo dominado por factores externos, con los inversionistas pendientes de los datos de inflación en EE. UU. para julio —estimada en 0.2% mensual— y de la alta probabilidad (88%) de un recorte de 25pb en la tasa de la Fed el próximo mes.

Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China continúan bajo observación, con expectativa de una prórroga de 90 días para extender las negociaciones. Asimismo, el encuentro previsto este viernes entre los presidentes Trump y Putin concentra atención por su potencial impacto geopolítico, mientras que una serie de indicadores clave en EE. UU. —PPI, ventas minoristas y producción industrial— podrían influir en las apuestas de política monetaria hacia fin de año.

Análisis técnico USD MXN (intervalo M15)

Fuente: xStation5.

En el gráfico de 15 minutos, el tipo de cambio se mantiene en fase de consolidación tras alcanzar la resistencia de 18.6909, sin lograr una ruptura clara. El soporte inmediato se encuentra en 18.6446, respaldado por la media móvil de 50 periodos, mientras que un nivel clave inferior se ubica en 18.6059, donde también pasa la media de 200 periodos. Un avance sostenido por encima de 18.69 abriría el camino hacia 18.7334 y 18.8310, mientras que una caída por debajo de 18.6059 podría llevar al par a probar 18.5269. El RSI permanece en zona neutral, lo que sugiere que el movimiento lateral podría extenderse en el corto plazo.

