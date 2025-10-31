Nuevos datos de inflación en la Eurozona

En el mercado europeo la atención se centra en los datos de ventas minoristas de Alemania y Suiza, así como en los indicadores de inflación de Francia, Italia y toda la Eurozona. El evento principal será la publicación del IPC de la Eurozona, si bien no se espera que los datos actuales influyan en la política del Banco Central Europeo. El BCE ya ha concluido su ciclo de flexibilización monetaria y actualmente se centra en el seguimiento de la situación económica, haciendo hincapié en que no reaccionará ante desviaciones a corto plazo del objetivo de inflación del 2%.

Durante la sesión estadounidense, la atención se centrará en el crecimiento mensual del PIB de Canadá, que se prevé en el 0%, frente al 0,2% del período anterior. Por ahora, es improbable que estas cifras afecten a las decisiones del Banco de Canadá, que ya ha recortado los tipos de interés al límite inferior.

Los inversores también seguirán de cerca los discursos de los miembros de la Reserva Federal de EE. UU. Los discursos de Logan, Bostic y Hammack —conocidos por su postura agresiva— podrían confirmar que no se planean recortes de los tipos de interés en la reunión de diciembre de la Reserva Federal, lo que influiría en el sentimiento del mercado.

Calendario económico del día

08:00 - Alemania - Precios de importación de septiembre

Precios de importación mensual: real 0,2%; previsión -0,2%; anterior -0,5%.

Precios de importación interanual: real -1%; previsión -1,5%; anterior -1,5%.

08:00 - Alemania – Ventas minoristas de septiembre

Ventas minoristas ajustadas mensualmente: real 0,2%; anterior -0,2%.

Ventas minoristas no ajustadas interanualmente: real 1,9%; anterior 1,8%.

08:00 - Turquía – Balanza comercial (USD, septiembre)

Real: -6.900 millones; anterior: -4.210 millones.

08:00 - Reino Unido – Índice Nacional de Precios de la Vivienda en octubre

Real: 0,3%; previsión 0,0%; Anterior: 0,5%.

08:30 - Hungría – Índice de Precios al Productor (IPP) de septiembre

Anterior mensual: -0,8%.

Anterior interanual: 2,3%.

08:30 - Suiza – Ventas minoristas de septiembre

Ventas minoristas ajustadas mensualmente: previsión 0,2%; anterior: -0,2%.

Ventas minoristas semanales ajustadas interanualmente: previsión 0,3%; anterior: -0,2%.

08:45 - Francia – Inflación al consumidor preliminar de octubre

IPC mensual: previsión 0,1%; anterior: -1%.

IPCA mensual: previsión 0,1%; anterior: -1,1%.

IPC interanual: previsión 1,0%; anterior: 1,2%.

IPCA interanual: previsión 1,0%; Anterior: 1,1%.

08:45 - Francia – Índice de Precios al Productor (IPP) de septiembre

Anterior (mensual): -0,2%.

Anterior (interanual): 0,1%.

10:00 - Polonia – IPC preliminar de octubre

Mensual: previsión 0,4%; anterior: 0,0%.

Interanual: previsión 2,9%; anterior: 2,9%.

11:00 - Zona Euro – IPC preliminar de octubre

IPC mensual: anterior: 0,1%.

IPC subyacente mensual: anterior: 0,1%.

IPC interanual: previsión 2,1%; anterior: 2,2%.

IPC subyacente interanual: previsión 2,3%; anterior: 2,4%.

11:00 - Italia – IPC preliminar de octubre

Mensual: previsión 0,0%; Anterior: -0,2%.

Interanual: pronóstico 1,6%; anterior: 1,6%.

13:30 - Canadá – PIB mensual de agosto

Pronóstico: 0,0%; anterior: 0,2%.

14:30 - EE. UU. – Discurso de la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan

14:45 - EE. UU. – PMI de Chicago de octubre

Pronóstico: 42,3; anterior: 40,6.

17:00 - EE. UU. – Discurso del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic

17:00 - EE. UU. – Discurso de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack

18:00 - EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas de la semana