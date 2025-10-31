Nuevos datos de inflación en la Eurozona

- En Europa destacan los indicadores de inflación de Francia, Italia y la zona Euro
- En Canadá la atención se centra en el crecimiento mensual del PIB, previsto en el 0,0%
- Logan, Bostic y Hammack (de la Fed) podrían resaltar hoy que no se prevén recortes de los tipos de interés en la reunión de diciembre
- En Europa destacan los indicadores de inflación de Francia, Italia y la zona Euro
- En Canadá la atención se centra en el crecimiento mensual del PIB, previsto en el 0,0%
- Logan, Bostic y Hammack (de la Fed) podrían resaltar hoy que no se prevén recortes de los tipos de interés en la reunión de diciembre
En el mercado europeo la atención se centra en los datos de ventas minoristas de Alemania y Suiza, así como en los indicadores de inflación de Francia, Italia y toda la Eurozona. El evento principal será la publicación del IPC de la Eurozona, si bien no se espera que los datos actuales influyan en la política del Banco Central Europeo. El BCE ya ha concluido su ciclo de flexibilización monetaria y actualmente se centra en el seguimiento de la situación económica, haciendo hincapié en que no reaccionará ante desviaciones a corto plazo del objetivo de inflación del 2%.
Durante la sesión estadounidense, la atención se centrará en el crecimiento mensual del PIB de Canadá, que se prevé en el 0%, frente al 0,2% del período anterior. Por ahora, es improbable que estas cifras afecten a las decisiones del Banco de Canadá, que ya ha recortado los tipos de interés al límite inferior.
Los inversores también seguirán de cerca los discursos de los miembros de la Reserva Federal de EE. UU. Los discursos de Logan, Bostic y Hammack —conocidos por su postura agresiva— podrían confirmar que no se planean recortes de los tipos de interés en la reunión de diciembre de la Reserva Federal, lo que influiría en el sentimiento del mercado.
Calendario económico del día
08:00 - Alemania - Precios de importación de septiembre
- Precios de importación mensual: real 0,2%; previsión -0,2%; anterior -0,5%.
- Precios de importación interanual: real -1%; previsión -1,5%; anterior -1,5%.
08:00 - Alemania – Ventas minoristas de septiembre
- Ventas minoristas ajustadas mensualmente: real 0,2%; anterior -0,2%.
- Ventas minoristas no ajustadas interanualmente: real 1,9%; anterior 1,8%.
08:00 - Turquía – Balanza comercial (USD, septiembre)
- Real: -6.900 millones; anterior: -4.210 millones.
08:00 - Reino Unido – Índice Nacional de Precios de la Vivienda en octubre
- Real: 0,3%; previsión 0,0%; Anterior: 0,5%.
08:30 - Hungría – Índice de Precios al Productor (IPP) de septiembre
- Anterior mensual: -0,8%.
- Anterior interanual: 2,3%.
08:30 - Suiza – Ventas minoristas de septiembre
- Ventas minoristas ajustadas mensualmente: previsión 0,2%; anterior: -0,2%.
- Ventas minoristas semanales ajustadas interanualmente: previsión 0,3%; anterior: -0,2%.
08:45 - Francia – Inflación al consumidor preliminar de octubre
- IPC mensual: previsión 0,1%; anterior: -1%.
- IPCA mensual: previsión 0,1%; anterior: -1,1%.
- IPC interanual: previsión 1,0%; anterior: 1,2%.
- IPCA interanual: previsión 1,0%; Anterior: 1,1%.
08:45 - Francia – Índice de Precios al Productor (IPP) de septiembre
- Anterior (mensual): -0,2%.
- Anterior (interanual): 0,1%.
10:00 - Polonia – IPC preliminar de octubre
- Mensual: previsión 0,4%; anterior: 0,0%.
- Interanual: previsión 2,9%; anterior: 2,9%.
11:00 - Zona Euro – IPC preliminar de octubre
- IPC mensual: anterior: 0,1%.
- IPC subyacente mensual: anterior: 0,1%.
- IPC interanual: previsión 2,1%; anterior: 2,2%.
- IPC subyacente interanual: previsión 2,3%; anterior: 2,4%.
11:00 - Italia – IPC preliminar de octubre
- Mensual: previsión 0,0%; Anterior: -0,2%.
- Interanual: pronóstico 1,6%; anterior: 1,6%.
13:30 - Canadá – PIB mensual de agosto
- Pronóstico: 0,0%; anterior: 0,2%.
14:30 - EE. UU. – Discurso de la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan
14:45 - EE. UU. – PMI de Chicago de octubre
- Pronóstico: 42,3; anterior: 40,6.
17:00 - EE. UU. – Discurso del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic
17:00 - EE. UU. – Discurso de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack
18:00 - EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas de la semana
AbbVie cerca de su mínimo en un mes tras la publicación de sus resultados 📉
Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía estadounidense 🗽
⏬El par EUR/USD alcanza su nivel más bajo en 3 meses
El optimismo en el S&P 500 se modera
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "