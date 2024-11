Nueva ola de resultados: Trump gana en Texas y Ohio, Harris triunfa en Nueva York

Según datos oficiales de AP News, Trump lidera 177 a 99, sin embargo, ninguno de los estados clave aún ha sido declarado ganador. Nuevas victorias de Kamala Harris: Nueva York (+28 votos electorales)

Colorado (+10 votos electorales)

Illinois (+19 votos electorales) Nuevas victorias de Donald Trump: Texas (+40 votos electorales)

Wyoming (+3 votos electorales)

Luisiana (+8 votos electorales)

Dakota del Sur (+3 votos electorales)

Dakota del Norte (+3 votos electorales)

Nebraska (+4 votos electorales)*

Kansas (+6 votos electorales)

Ohio (+17 votos electorales) *En el caso de Nebraska, un voto electoral puede asignarse por separado debido al sistema único del estado. Fuente: Bloomberg, Polymarket La carrera sigue siendo intensa, con estados clave clave aún contando votos. Se presta especial atención a los estados que aún no han decidido y que podrían determinar el resultado final de las elecciones. Los datos de Polymarket siguen indicando una victoria de Trump, con una ventaja que aumenta hasta los 297 frente a los 241. Sin embargo, ninguno de los estados clave ha sido confirmado oficialmente. El S&P 500 sigue subiendo y se dirige hacia el 5870. El siguiente nivel clave será la resistencia en el 5900, que permitiría simultáneamente el cierre de las caídas preelectorales. Fuente: xStation

