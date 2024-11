Nuevas amenazas arancelarias golpean al peso mexicano

El peso mexicano registró un desempeño mixto en las últimas horas tras los comentarios de Donald Trump sobre un nuevo aumento de aranceles a México y Canadá, además de mayores impuestos a productos chinos. Ayer por la noche, el dólar avanzó un 2.32% frente al peso, alcanzando los 20.75 pesos por dólar, su nivel más débil desde 2022. Sin embargo, durante la mañana de este martes, el tipo de cambio se ajustó a la baja, cotizando en 20.46 pesos por dólar. Nuevas amenazas arancelarias golpean al peso Trump reafirmó su intención de imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses, además de un incremento del 10% sobre los productos chinos. Estas declaraciones generaron incertidumbre en los mercados globales, presionando a las monedas emergentes y afectando particularmente al peso mexicano. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil México, como el mayor socio comercial de Estados Unidos, enfrenta un riesgo elevado, especialmente en el sector automotriz, que podría ser uno de los más perjudicados por estas medidas proteccionistas. Contexto económico y monetario en México La depreciación del peso se da en un entorno donde: El dólar sigue fortaleciéndose globalmente, impulsado por la aversión al riesgo.

globalmente, impulsado por la aversión al riesgo. Las expectativas sobre una posible postura más agresiva del Banco de México (Banxico) para reducir tasas de interés han generado incertidumbre en el mercado cambiario. A pesar de que la inflación subyacente en México ha mostrado cierta desaceleración, Banxico mantiene cautela ante posibles riesgos de inflación persistente y mayor depreciación de la moneda local. Escenario internacional y datos clave En Estados Unidos, los mercados también reflejan nerviosismo tras las amenazas arancelarias: Las acciones globales cayeron a medida que los inversores adoptaron una postura más defensiva.

a medida que los inversores adoptaron una postura más defensiva. Los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron, con los mercados anticipando mayores presiones inflacionarias.

subieron, con los mercados anticipando mayores presiones inflacionarias. Los inversionistas estarán atentos a los datos de vivienda y las minutas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), programadas para hoy, que podrían influir en la política monetaria estadounidense. Perspectivas para el peso El tipo de cambio podría continuar oscilando en el corto plazo entre los 20.34 y 20.75 pesos por dólar, dependiendo de la evolución de las tensiones comerciales y las señales económicas desde Estados Unidos. Sin publicaciones relevantes en la agenda económica de México, el peso permanecerá vulnerable a factores externos. El USDMXN se encuentra en la zona de 20.4711 tras una corrección desde máximos recientes, manteniéndose cerca del soporte dinámico ofrecido por la media móvil de 200 periodos. Si el precio logra superar la resistencia en 20.5755, podría extender su impulso alcista hacia los niveles de 20.7512 y 20.8073. Por otro lado, un quiebre por debajo del soporte en 20.4250 abriría paso a caídas hacia los niveles de 20.3484 y 20.2298, que representan zonas de soporte clave.Fuente: xStation5.

