Nuevo discurso de Lagarde 🚗

Los mercados reanudan el comercio habitual tras el descanso de Semana Santa. Los futuros de los 铆ndices burs谩tiles de EE. UU. cotizan al alza. Cambia el tono, ya que el Nasdaq 100 cay贸 un 2,55% ayer. El oro contin煤a su tendencia alcista y cotiza en los 3.480$ por onza. En el mercado Forex, el yen japon茅s es actualmente el que mejor desempe帽o tiene, mientras que el mayor perdedor es el d贸lar estadounidense, que sigue hundi茅ndose por la creciente incertidumbre sobre el posible despido de Jerome Powell, el presidente de la Fed. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los eventos m谩s importantes del d铆a son los resultados trimestrales de Tesla y SAP, numerosos discursos de banqueros de la FED y el BCE (incluida Lagarde) y el 铆ndice de precios industriales de Canad谩. Calendario econ贸mico del d铆a 14:30 - Canada -聽脥ndice de precios de bienes industriales de marzo. Dato previo del 4,9% interanual. 16:00 - Eurozona - Discurso de Lagarde 20:00 - Discurso de Kashkari (Fed)

