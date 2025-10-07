Nuevo informe industrial en Alemania 🏭📉

- Pedidos de fábrica en Alemania por debajo de lo esperado
- Pedidos de fábrica en Alemania por debajo de lo esperado
Informe de pedidos de fábrica en Alemania
- Pedidos de fábrica mensuales: -0,8 % (Previsto: 1,1 %, Anterior: -2,9 %).
- Pedidos de fábrica anuales: 1,5 % (Anterior: -3,4 %).
🚨 URGENTE: El euro cae ligeramente tras las minutas de la Fed
Dólar en Chile se mantiene estable tras IPC de septiembre en línea con expectativas
Jornada clave para los mercados bursátiles
La producción industrial alemana cae más de lo esperado 📉
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "