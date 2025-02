Nuevos aranceles por parte de Trump

Los mercados asiáticos mostraron un desempeño mixto después de que Trump anunciara nuevos aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. El Hang Seng subió un 1,5% liderado por las acciones tecnológicas, mientras que el Shanghai Composite de China subió un 0,4%. El Nikkei de Japón bajó un 0,1% y el ASX 200 de Australia cayó un 0,4%. Las últimas medidas comerciales de Trump incluyen planes de aranceles recíprocos para igualar las tasas impuestas por cada país. La UE advirtió que está lista para responder "en una hora", mientras que Canadá, el mayor proveedor de aluminio de Estados Unidos, expresó su preocupación por el impacto en las cadenas de suministro integradas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones tecnológicas chinas subieron a pesar de la escalada de tensiones comerciales, con Baidu subiendo un 3,5% y Alibaba creciendo más del 4%. Según se informa, Pekín está preparando medidas de represalia dirigidas a las principales empresas tecnológicas estadounidenses con investigaciones antimonopolio, con Apple, Nvidia, Broadcom y Synopsys potencialmente en el punto de mira. Otros mercados El dólar se fortaleció un 0,2%, ya que los mercados incorporaron a los precios un ritmo más lento de recortes de tipos de la Fed en medio de preocupaciones inflacionarias impulsadas por los aranceles. El yen japonés cayó un 0,4% hasta el cruce de 151,98 con el dólar a pesar de los recientes comentarios agresivos del BOJ, mientras que el yuan se debilitó a un mínimo de tres semanas. Los precios del petróleo subieron modestamente, con el Brent a 75,06$ y el West Texas a 71,40$, poniendo fin a tres semanas de caídas. El oro se acercó a máximos históricos en los 2.881$ por onza, ya que el aumento de las tensiones comerciales impulsan la demanda de refugio seguro. El banco central de China continuó comprando oro por tercer mes consecutivo. Publicaciones macroeconómicas Japón registró un superávit récord en cuenta corriente de ¥ 29,3 billones (193 mil millones de dólares) en 2024, impulsado por fuertes retornos de inversión en el extranjero en medio de la debilidad del yen. Sin embargo, tanto la balanza comercial como la de servicios siguen siendo deficitarias. El presidente de la Reserva Federal, Powell, tiene previsto testificar ante el Congreso el martes y el miércoles, y los mercados se centrarán en sus opiniones sobre los impactos de la política comercial y las perspectivas de inflación. La publicación de los datos del IPC de enero coincide con su segundo día de comparecencia. Trump también anunció planes para detener la producción de centavos, citando los costes de fabricación de 3,7 centavos por moneda. La medida sigue las recomendaciones del equipo de Eficiencia Gubernamental del Departamento de Musk, que identificó ineficiencias de costes en las operaciones del Tesoro.

