Nuevos máximos en el precio del oro

El precio del oro se disparó a máximos sin precedentes, superando los 3.200 dólares por onza y alcanzando un récord de 3.206,84 dólares por onza, con un aumento de casi el 6% esta semana. Los analistas citan la debilidad del dólar y la escalada de las tensiones comerciales como los principales impulsores. Índices asiáticos Los índices asiáticos revirtieron las pérdidas, con los mercados chinos liderando las ganancias. Por su parte, el Nikkei 225 cae un 0,77% y el índice de Singapur un 0,61%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La política arancelaria de Trump desató turbulencias en el mercado tras su decisión de pausar el aumento de los aranceles a la mayoría de los socios comerciales, al tiempo que aumentaba los aranceles a las importaciones chinas al 145%. China respondió con aranceles del 84% a los productos estadounidenses, prometiendo "luchar hasta el final" y manteniéndose abierta al diálogo "sobre la base del respeto mutuo". Otros mercados El petróleo continúa su caída: el precio del barril de Brent desciende un 0,3% hasta los 63,13 dólares y el WTI un 0,5% hasta los 60,11 dólares, rondando mínimos de cuatro años. Ambos índices de referencia se encaminan a una segunda caída semanal consecutiva de alrededor del 3,7%, ante la creciente preocupación por la demanda relacionada con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se disparan, con el rendimiento del bono a 10 años subiendo al 4,48%, camino de su mayor incremento semanal desde 2001. Los rendimientos de los bonos a 30 años se encaminan a su mayor aumento semanal desde 1982, lo que refleja una menor confianza en los activos estadounidenses. El dólar se desploma mientras los mercados huyen de los activos estadounidenses, con el índice del dólar cayendo por debajo de 100 por primera vez desde julio de 2023. El franco suizo alcanzó su máximo en una década, mientras que el yen se fortaleció hasta su nivel más firme desde septiembre. El euro se dispara hasta los 1,13855 dólares, un nivel no visto desde febrero de 2022. La EIA recorta drásticamente las previsiones de demanda y precios del petróleo, reduciendo su proyección de crecimiento de la demanda global para 2025 en 300.000 barriles diarios, hasta los 900.000 bpd. La agencia prevé ahora que el precio del Brent promedie los 67,87 dólares este año, una fuerte caída respecto a las estimaciones anteriores de 74,22 dólares. Tesla suspende los pedidos de los Model S y X en China, ya que ambos modelos importados no están disponibles en su sitio web chino. La medida se produce en medio de la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, tras la advertencia previa del director ejecutivo Elon Musk de que los aranceles de Trump impactarían significativamente a la compañía. Las expectativas de inflación en Japón aumentan: el 86,7% de los hogares anticipa precios más altos dentro de un año, frente al 85,7% de diciembre. Las expectativas de inflación a largo plazo también aumentaron: el 83,5% espera precios más altos dentro de cinco años. ¿Cómo invertir en oro? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en oro de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de diversas opciones que nos permitirán replicar el precio del oro como son el SGLD.UK (dólares) o el IGLN.UK (euros). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a la minería de oro. Entre ellos podrían destacar el GDX.US (dólares) o el GDXJ.UK (euros). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

