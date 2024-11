Nvidia anuncia otro resultado trimestral muy sólido. ¿El auge de la IA seguirá creciendo?

Los resultados trimestrales de Nvidia, aunque resultaron ser récord y superaron las expectativas de Wall Street, no trajeron euforia al mercado de valores. Las acciones se abarataron casi un 5% en la primera reacción, y una hora después de la publicación, después de que el mercado se estabilizara, bajaron un 2%. Sin embargo, la reacción del mercado hoy en la apertura aún es difícil de predecir, los inversores parecen mirar al futuro hoy con cierta incertidumbre (quizás injustificada), observando las previsiones de crecimiento récord de la compañía y los comentarios sobre las crecientes perspectivas del negocio de IA. Nvidia anunció 35.100 millones de dólares en ingresos frente a los 32.800 millones de dólares previstos y 0,78 dólares de beneficio por acción, mientras que Wall Street esperaba 0,74 dólares de beneficio por acción. Sin embargo, en el trimestre actual, ya estima que los ingresos superarán definitivamente los 37.000 millones de dólares. Una cosa es segura: la inversión en infraestructura de IA continuará, y el informe de Nvidia mostró que cada vez más empresas están aumentando la inversión en inteligencia artificial. Hablamos de empresas como Accenture, pero también de Foxconn, Lenovo, Toyota y la india Reliance Industries. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, esto no significa que la capitalización de Nvidia vaya a crecer indefinidamente. El mayor obstáculo para la compañía en este sentido parece ser una desaceleración de la economía global (que no hemos visto hasta ahora, al menos no en sus socios comerciales clave como Microsoft, Meta o Google) o un conflicto sobre Taiwán. Es cierto que ambas perspectivas son una abstracción para el mercado actual. El futuro mostrará si el mercado fue demasiado miope. Actualmente, Nvidia está diversificando su negocio desde los centros de datos hasta los juegos, la automoción y la industria, y todos sus segmentos de negocio han experimentado un crecimiento, tanto trimestral como interanual. Los ingresos crecieron un 94% interanual, con un aumento de las ventas en el segmento de los centros de datos del 112% y un aumento del beneficio neto del 111% interanual. Estos números hablan por sí solos. La compañía mantendrá una buena cantidad de poder de fijación de precios durante bastante tiempo, a la vista de su impulso de crecimiento. Sus competidores aún no han despertado de su letargo tecnológico. Nvidia también tranquilizó al mercado al decir que los envíos de chips Blackwell AI comenzarán en el cuarto trimestre de este año y se acelerarán el próximo año. Sin embargo, insinuó que su suministro podría ser limitado debido a desafíos de diseño, lo que deja espacio para que los mercados especulen "cuánto", ya que esto podría conducir naturalmente a un estancamiento en el impulso de ventas. Los clientes podrían esperar más tiempo y esperar hasta que Nvidia pueda ofrecerles GPU más modernas y potentes. Tampoco sabemos bajo qué circunstancias económicas podría escalar su producción de manera satisfactoria. Por otro lado, la compañía confía en que la demanda de Blackwell crecerá hasta 2025 y superará la oferta disponible. Además, las perspectivas son optimistas sobre las perspectivas comerciales en el mercado industrial (IoT), 5G, robótica o computación cuántica. Esto sugiere que la empresa "asumirá los costos" con éxito y tal vez aumente los precios de las GPU. En conclusión, las acciones de Nvidia son caras, pero la compañía está “mandando” y demuestra una vez más que es la líder del mercado alcista de la IA. Es difícil imaginar hoy que esta tendencia continúe sin la apreciación de sus acciones... Pero el mercado de valores nunca ha experimentado un fenómeno tan abstracto en su historia. Una cosa es segura. Nvidia será tan fuerte como sus principales clientes y los ojos de los inversores estarán puestos en las empresas más grandes de Silicon Valley. Por ahora, los fundamentos siguen siendo muy sólidos. Eryk Szmyd Analista de mercados financieros de XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "