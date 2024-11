Nvidia cede terreno antes del informe de resultados de hoy🕤 ¿Qué esperar?

Nvidia (NVDA.US) volver谩 a ser el centro de atenci贸n de los mercados, ya que la compa帽铆a presentar谩 hoy sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2025 (tercer trimestre calendario de 2024) tras la sesi贸n estadounidense. Tras una apreciaci贸n de m谩s del 180% del precio de las acciones desde principios de a帽o, la compa帽铆a se ha convertido en la empresa cotizada en bolsa m谩s valiosa del mundo, y las valoraciones son tan exigentes que incluso un informe muy bueno (en realidad, no se est谩 barajando ning煤n otro) puede no ser suficiente para inducir a cientos de miles de millones de d贸lares m谩s a comprar las acciones y dejar de recoger beneficios. El list贸n no oficial para Nvidia est谩 alto, y los inversores esperan sobre todo grandes previsiones que puedan "borrar" cualquier decepci贸n parcial en los resultados trimestrales, que seg煤n Bloomberg Intelligence pueden haberse visto afectados por problemas log铆sticos. Las previsiones de ventas apuntan a un crecimiento interanual del 84% y un resultado de 33.280 millones de d贸lares, mientras que la propia compa帽铆a esperaba 32.500 millones de d贸lares en el segundo trimestre, con un margen de error del 2%. El mercado espera que el sector de los centros de datos registre ingresos de 29.500 millones de d贸lares, lo que representar铆a un aumento interanual del 200%. Se espera que las ganancias por acci贸n aumenten un 89% interanual hasta los 0,74 d贸lares.

Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta Platforms han se帽alado un alto gasto en centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial m谩s amplia en el futuro, y son los principales clientes de Nvidia. Todas estas empresas (con la excepci贸n de Super Micro Computer) lo est谩n haciendo bien, lo que sin duda puede interpretarse como un buen pronosticador para los pr贸ximos trimestres. La pregunta es, 驴ser谩n suficientes las nuevas previsiones para impulsar el mercado?

El margen bruto de Nvidia cay贸 al 75,1% en el segundo trimestre, por debajo del 78,4% del primer trimestre. Por lo tanto, los costos tambi茅n estar谩n en el centro de atenci贸n, aunque los analistas esperan que los m谩rgenes del tercer trimestre probablemente caigan a煤n m谩s hasta el 74,4%; Nvidia esperaba mayores costos operativos (al menos 3.000 millones de d贸lares) en el tercer trimestre.

BNP Paribas espera que la empresa supere las expectativas de ventas en 2.000 millones de d贸lares, con un resultado de aproximadamente 35.500 millones de d贸lares, y emitir谩 previsiones de ventas 4.000 millones de d贸lares m谩s altas trimestralmente (previsi贸n, para el trimestre actual). Se espera que la previsi贸n de ingresos para todo el a帽o fiscal 2025 (calendario 2024) sea de m谩s de 125.000 millones de d贸lares. La previsi贸n media de los analistas para las acciones de Nvidia es de unos 159 d贸lares por acci贸n (aproximadamente un 10% por encima del precio actual de la acci贸n). El mercado est谩 descontando una volatilidad del 8% en las acciones, tras el informe. El diferencial de expectativas para la venta seg煤n los analistas de Bloomberg es actualmente de 8.000 millones de d贸lares, lo que demuestra que el mercado cree que la sorpresa podr铆a "ir" en ambos sentidos hoy. Blackwell AI: 驴catalizador de otra ola de crecimiento o comienzo de problemas? El foco de los mercados ser谩n los comentarios de la compa帽铆a sobre los chips Blackwell AI, que se espera que sean un motor de ventas cada vez m谩s importante para la compa帽铆a en los pr贸ximos trimestres, profundizando potencialmente su foso comercial en la industria GPI de alto rendimiento, donde su participaci贸n de mercado actualmente se sit煤a en torno al 90%.

Nvidia est谩 'publicitando' los chips Blackwell, sugiriendo que comprarlos ser谩 rentable para las empresas; reduciendo los costes operativos y el consumo de energ铆a hasta 25 veces al utilizar LLM (modelos de lenguaje grande).

La informaci贸n apuntaba a problemas de sobrecalentamiento con los procesadores Blackwell de Nvidia cuando se instalaban en bastidores de servidores; sin embargo, el mercado ha borrado parte de la reacci贸n negativa a estos informes. Se sabe que la producci贸n en masa de chips Blackwell se ha pospuesto del tercer trimestre a diciembre de este a帽o, debido a problemas de dise帽o no especificados. Por tanto, los comentarios sobre el tema pueden condicionar la reacci贸n de los mercados. Los compradores probablemente querr谩n que la compa帽铆a confirme diciembre como el inicio de la producci贸n y enfaticen que la demanda de Blackwell est谩 en un m谩ximo hist贸rico y supera significativamente su capacidad de producci贸n. Cuanto m谩s incertidumbre se帽ale la compa帽铆a sobre este tema en la conferencia (o peor a煤n, posponga el inicio de la producci贸n a 2025), m谩s violenta ser谩 probablemente la reacci贸n del mercado. Otro tema al que el mercado prestar谩 atenci贸n es la situaci贸n del negocio de Nvidia en China y sus posibles comentarios sobre los posibles efectos de la nueva pol铆tica arancelaria estadounidense en el contexto de la Ley de Comercio Rec铆proco de Estados Unidos, que podr铆a afectar a las empresas que 'eludan' las sanciones estadounidenses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Nvidia (NVDA.US) Las acciones de Nvidia est谩n probando el l铆mite superior del canal de tendencia alcista y se cotizan casi un 30% por encima de la media exponencial de 200 sesiones, EMA200 (rojo). Un gran informe, pron贸sticos y noticias positivas sobre Blackwell podr铆an llevar a las acciones por encima del l铆mite superior del canal, lo que representar铆a un nuevo impulso de compra muy grande y una prima m谩s alta en las valoraciones. Por otro lado, una decepci贸n podr铆a llevar al menos a una prueba de fortaleza del mercado, con la EMA50 en 137 d贸lares por acci贸n. Fuente: xStation5

