ON Semiconductor sube un 2,10% al fortalecer su cooperación con Denso 🔔

ON Semiconductor ha subido hoy un 2,10% hasta los 68,13 d贸lares por acci贸n tras los informes de una cooperaci贸n reforzada con Denso Corp en el desarrollo de tecnolog铆a de conducci贸n aut贸noma y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Cooperaci贸n existente Las empresas llevan m谩s de 10 a帽os trabajando juntas. En el marco de esta colaboraci贸n, ON Semiconductor suministra sensores automotrices de 煤ltima generaci贸n basados 鈥嬧媏n tecnolog铆as avanzadas de semiconductores, mejorando la inteligencia, la comunicaci贸n y la seguridad generales del veh铆culo. Denso es el segundo mayor proveedor mundial de sistemas automotrices, lo que lo convierte en un actor importante en el mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fortalecimiento de la asociaci贸n Como parte de la colaboraci贸n profundizada, Denso revel贸 planes para adquirir acciones de ON Semiconductor a trav茅s de transacciones en el mercado abierto. Las empresas a煤n no han revelado oficialmente el n煤mero objetivo de acciones. Tras la publicaci贸n de esta informaci贸n, las acciones de ON Semiconductor subieron inicialmente m谩s del 5% al 鈥嬧媍omienzo de la sesi贸n de negociaci贸n. Sin embargo, los beneficios se redujeron ligeramente y actualmente la acci贸n ha subido un 2,10 %.

El an谩lisis financiero de la empresa indica fundamentos s贸lidos. La acci贸n est谩 relativamente infravalorada en comparaci贸n con otras empresas de semiconductores. Los analistas siguen siendo optimistas sobre ON Semiconductor en los pr贸ximos trimestres. Bank of America nombr贸 a la empresa como la mejor opci贸n para 2025, citando la fuerte demanda de semiconductores de los sectores automotriz e industrial en la segunda mitad del a帽o, as铆 como las crecientes inversiones en inteligencia artificial y capacidades de centros de datos. An谩lisis gr谩fico (intervalo D1) ON Semiconductor est谩 ganando m谩s del 2 % hoy y se est谩 recuperando de una zona de soporte clave. Si observamos el gr谩fico de intervalo diario, podemos observar una tendencia de aplanamiento con una acumulaci贸n de acciones por encima de los 66 d贸lares por acci贸n. Si se produce una ruptura de este canal, se puede esperar un movimiento significativo, independientemente de la direcci贸n.

Fuente: xStation 5

